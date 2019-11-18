عمر مروان: لا تعذيب داخل السجون.. وقدمنا الأدلة بالصوت والصورة في جنيف

أكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أنه لا يوجد تعذيب داخل السجون المصرية وقمنا بالرد على ادعاءات المنظمات الحقوقية في جنيف بالصوت والصورة.



وأضاف عمر مروان في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه تم إجراء تفتيش من قبل النيابة العامة على السجون قبل الذهاب إلى جنيف، وتم تصوير العنابر والمطبخ و العيادة والصيدلية للتأكد من مراعاة حقوق الإنسان داخل السجون المصرية .



وتابع مروان:" قدمنا شهادات مهمة لشخصيات متواجدة داخل السجن تفيد بعدم وجود تعذيب داخل السجون مثل حازم عبد العظيم".



وأكمل عمر مروان:" هناك تطوير كبير في السجون المصرية وتم عرض حقائق بالصوت والصورة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان حول ملف التعذيب داخل السجون المصرية".

