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مرأة

للأمهات..5 طرق مهمة تساعدك على تربية طفلك

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:31 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
تعانى الكثير من الأمهات فى بداية فترة الحمل من أضطرابات وخوف حول تربية الطفل، وخاصة إذا كان الطفل الأول لها لأنها تتعلم كل شئ فى هذه الفترة، وقد نشر موقع"boldsky" بعض المعلومات حول تربية الطفل وهى:

- توفير مساحة خاصة للطفل
يفضل أن يكون للأطفال مكانهم الخاص بعيد عن كافة المشاكل، والأصوات العالية والأزعاج حتى لا ينزعجوا، ويجب على الأم أن تراقب طفلها طوال الوقت

- ترك الأطفال بحريتهم
يجب على الأباء والأمهات أن يتركوا الأطفال يمرحوا ويلعبوا بحريتهم، ولا يسيطرون عايهم طوال الوقت ولكن يراقبوهم بحذر حتى لا يصابوا بأى مكروة

- ترك المسئووليات البسيطة للأطفال
يجب على الأباء والامهات أن لا يقوموا بكل شئ للطفل فى سبيل توفير الراحة لهم، ولكن يجب عليهم أن يتركوهم يقوموا بالأشياء البسيطة أو بترتيب الألعاب فى أماكنها وهكذا..

- أعطائهم الفرص لتكوين صداقات
يجب على الوالدين أن يفهموا أهمية تكوين الصداقات للطفل، لأنهم يساندوهم ويسمعهوهم فى كثير من الأوقات كما أنهم يشجعون بعضهم على الأشياء المفيدة، وذلك عن طريق توعية الأباء للأطفال فى أختيار الصديق المناسب

- تعليهم الرياضة
يجب على الأباء والأمهات ان يحرصوا على ممارسة الرياضة لأطفالهم، لأنها تساعدهم على بناء جسم قوى وصحة سليمة
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