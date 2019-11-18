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رياضة

وزيرا الرياضة والإسكان يبحثان إقامة مدينة أولمبية عالمية بالعلمين الجديدة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:55 م
صدى البلد
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ريهام بكير
التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مساء اليوم الاثنين لبحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين .

وخلال الاجتماع ، بحث الوزيران إنشاء مدينة أولمبية عالمية بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 935 فدانا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المدينة الأولمبية بالعلمين الجديدة تمثل نقلة نوعية في المنشآت الرياضية بالمنطقة وتستضيف أكبر الأحداث الرياضية العالمية في مختلف الألعاب الرياضية .

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن المدينة ستضم العديد من المنشآت الرياضية من استادات للألعاب الرياضية المختلفة ، وصالات مغطاة ،وملاعب تنس بالإضافة إلى فنادق ومستشفى رياضي وكافة احتياجات الفرق والمنتخبات العالمية لاقامة المباريات والمعسكرات عليها .

من جانبه أشاد الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان بفكرة انشاء المدينة الأولمبية العالمية بمدينة العلمين الجديدة وأن وزارة الإسكان ستتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتقديم كافة المتطلبات لتنفيذ المدينة على أعلى مستوى.
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