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باكينام أشرف: منتدى شباب العالم تجربة ناجحة.. وخرجنا بتوصيات قابلة للتنفيذ

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:01 م
صدى البلد
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توك شو
أكدت باكينام أشرف، عضو إدارة منتدى شباب العالم، أن مشاركة منتدى شباب العالم في منتدى اليونسكو الحادي عشر للشباب بباريس خطوة جيدة للغاية، وتساهم في الترويج للمنتدى، وإيضاح ما تم تنفيذه على أرض الواقع.

وأضافت "باكينام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مشاركتهم في منتدى اليونسكو كانت تستهدف تمثيل الشباب، والخروج بتوصيات واقعية قابلة للتنفيذ، مؤكدة أن منتدى شباب العالم تجربة ناجحة، واستمرارها جزء من نجاحها.

وفيما يتعلق بمنتدى شباب العالم المقبل، أوضحت أنه سيعقد يوم 14 ديسمبر المقبل حتى يوم 17 من نفس الشهر، حيث سيتضمن 8 محاور أساسية منها الأمن الغذائي، وستكون جلسات المنتدى على مدار يومي 15 و16 ديسمبر.
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