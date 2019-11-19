فرص عمل في مدارس المتفوقين لمعلمي العلوم والرياضيات.. اعرف الشروط الآن

أعلنت وحدة دعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ، بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين عن فتح باب التقدم لوظائف المعلمين من تخصصات الرياضيات والعلوم (فيزياء، أحياء، كيمياء، جيولوجيا) فقط.



وعلى المتقدم أن يقوم بعد التسجيل الإلكتروني بالحضور للمقر الرئيسي للأكاديمية المهنية للمعلمين في تمام الساعة التاسعة صباحًا في المواعيد التالية : يوم الخميس الموافق 21/11/2019 (لتخصص الرياضيات) ، ويوم الاحد الموافق 24/11/2019 (لتخصصات العلوم) ، وذلك لإجراء الإختبار والمقابلة الشخصية مع مستشار المادة.



أما عن الشروط المطلوب توافرها في المتقدم ، فتتمثل في : أن يكون المتقدم من المعلمين المعينين بوزارة التربية والتعليم (بالتعليم العام فقط) بمراحل التعليم الإعدادي والثانوي العام فقط وأن تكون المرحلة موضحة في صحيفة الحالة الوظيفية حديثة ومعتمدة ، وألا يكون المتقدم من العاملين بالتعليم الفني أو الأزهر الشريف ، وأن يحضر المتقدم في الموعد المحدد لإجراء الإختبار والمقابلة ، ومعه أصل صحيفة حالة وظيفية حديثة معتمدة (موضحًا بها المرحلة ومادة التخصص) + صورة بطاقة الرقم القومي.



جدير بالذكر أنه للتقدم الإلكتروني للوظيفة المعلن عنها يمكن الدخول على الرابط التالي : www.pat.edu.eg/stem