كان نفسى أطلع من الأوائل.. آخر ما قالته فقيدة طب أسنان المنصورة

" كان نفسى أطلع من الأوائل ليه ياربى اتراجعت كده الصداع مش راضى يسبنى عايزة أرجع زى الأول كرهت الدنيا دى، بهذه الكلمات تحدثت طالبة طب الأسنان المنتحرة لصديقتها" سها" حيث دخلت فى نوبة بكاء منذ عدة أيام بسبب عدم حصولها على ترتيب متقدم حيث كانت تحلم بالتعيين بالكلية ثم السفر للخارج".



وقالت سارة محمد إحدى صديقاتها " ساره كانت من أطيب الناس من يوم ما عرفتها وهى متفوقة وشاطرة من صغرنا والكل بيشهد بأخلاقها وتميزها مش قادرة أتخيل انها راحت خلاص معقولة سارة راحت خلاص".



فيما شيع أهالى قرية أبو جلال التابعة لمركز شربين جنازة الفقيدة وسط حالة من الحزن على رحيل زهرة الشباب.



كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من إدارة النجدة بمصرع سارة س م »، ٢٤ عاما طالبة بالفرقة الخامسة بكلية طب أسنان حيث تناولت قرص الغلة السام مما أدى لوفاتها.



وتبين من التحريات أن الطالبة عانت من صداع مستمر وذهبت لأكثر من طبيب نفسى وكانت تتناول مهدئات وأدوية للعلاج النفسى حيث أصيبت باكتئاب بسبب عدم تفوقها وحصولها على ترتيب" وحرر محضر بااواقعه واخطرت النيابه للتحفيق.



