الهروب إلى وطن ديما .. أولى روايات طه هاشم

وقع الصحفي طه هاشم عقد رواية «الهروب إلى وطن ديما» مع دار «الهدف للطباعة والنشر والتوزيع».



تتكون الرواية من 18 حلقة حول حياة صحفي شاب يعمل فى قسم الحوادث، وتبدأ منذ خروجه من الخدمة العسكرية بعد انتهاء فترة تجنيده بعد أحداث ثورة يناير، والتحاقه بمهنة الصحافة والمتاعب التي يواجهها.



تدور أحداث الرواية حول صراعين متزامنين؛ الأول: صراع عائلي في الصعيد مع عائلات أخرى، وصراع عاطفي مع شقيق حبيبته «ديما» وابن عمها في المدينة.



تتناول الرواية الحديث عن عددٍ كبيرٍ من الجرائم وطريقة كشفها وأساليب أجهزة البحث فى كشف تلك الوقائع، بعدها يلتقى بفتاة تدعى «ديما» ويدور عدد من الصراعات المتزامنة ويسقط قتلى فى الصعيد وبعدها صراع آخر مع أقرباء «ديما»، وفى نهاية الرواية تظهر مفاجآت كبرى.



ومن المقرر أن تُشارك رواية طه هاشم فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2020.