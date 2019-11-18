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مرأة

بـ بنطال أحمر.. زوجة مصطفى فهمى تشعل إنستجرام بإطلالة عصرية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:15 م
صدى البلد
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نهى هجرس
نشرت المذيعة فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام" بإطلالة عصرية

وارتدت فاتن موسى، بنطال باللون الأحمر ونسقت معه جاكيت باللون الأسود ومطعم بالألوان المبهجة، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأسود، وحملت حقيبة على كتفيها باللون الزيتى الذى يبرز جمال إطلالتها وأناقتها، وتركت شعرها الذهبى القصير منسدلًا بين كتفيها.

وارتدت فاتن موسى، مجموعة أنيقة من الإكسسوارات الذهبية التى تكمل إطلالتها عبارة عن ساعة يد باللون الذهبى مع قرط صغير، وخاتم لليد. 

وعلقت على الصورة..صديقة جيدة.. طعام جيد.. ووقت جيد.

بـ بنطال أحمر.. زوجة مصطفى فهمى تشعل إنستجرام بإطلالة عصرية
بـ بنطال أحمر.. زوجة مصطفى فهمى تشعل إنستجرام بإطلالة عصرية
بـ بنطال أحمر.. زوجة مصطفى فهمى تشعل إنستجرام بإطلالة عصرية
بـ بنطال أحمر.. زوجة مصطفى فهمى تشعل إنستجرام بإطلالة عصرية
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