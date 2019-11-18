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عمر مروان: حجم إنجازات مصر في حقوق الإنسان ضخم

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:10 م
عمر مروان
عمر مروان
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هاني حسين
قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إنه كان من المفترض تقديم التقرير الدوري عن ملف حقوق الإنسان في نوفمبر 2018 ولكن المجلس الدولي لحقوق الإنسان آجل العرض نوفمبر 2019.

وأضاف عمر مروان في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بدأنا العمل على تقرير مصر في مارس 2017، وملف حقوق الإنسان من الملفات المهمة، وقمنا بتجميع فريق عمل للتعرف على كيفية العمل على هذا الملف وقمنا بمخاطبة كل جهات الدولة للحصول على معلومات عن حقوق الإنسان".

وتابع عمر مروان:" خاطبنا 53 جهة للحصول على معلومات ترتبط بحقوق الإنسان، وملف حقوق الإنسان متشعب في كل أجهزة الدولة كان هناك حجم عمل كبير جدا في صالح دعم ملف حقوق الإنسان، وكان لدينا حجم ضخم من الإنجازات وكان بمثابة مفاجأة بالنسبة لي".

وأكمل عمر مروان:" مدة عرض التقرير في جنيف 70 دقيقة فقط من أجل استعراض الجهود والإجابة على الأسئلة ".
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