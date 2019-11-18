الغرف التجارية توضح السلع التى تم تخفيض أسعارها..فيديو

أكد محمد الخشن، رئيس الغرف التجارية بالمنوفية، أن السلع الغذائية قد انخفض أسعار أغلبها بالأسواق المصرية: "الأرز والزيت وكل المواد الغذائية التي تهم المواطن المصري حصل فيها انخفاض في السعر خصوصا السلع اللي بيتم استيرادها من الخارج".



وأضاف "الخشن" خلال حواره ببرنامج "اليوم" تقديم الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن انخفاض سعر الدولار قد أثر بدوره على انخفاض أسعار عدد من المنتجات بنسب تتراوح من 10 لـ12% لكافة السلع المستوردة، موضحا أن المبادرة التي أطلقتها الغرف التجارية بأنحاء الجمهورية أدت هي الأخرى لانخفاض كافة المواد المدرسية الغذائية على حد السواء: "اتعملت معارض متنوعة لكافة السلع لكافة الغرف التجارية على مستوى الجمهورية".



وأشار إلى أن مجموعة كبرى من التجار في مختلف المحافظات قد تبرعوا ببيع منتجاتهم بأسعار مخفضة بنسب تراوحت ما بين الـ10 لـ12% أيضا.

