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رياضة

مورينيو يفضل خلافة بوكيتينيو على تدريب ريال مدريد

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:06 م
مورينيو
مورينيو
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نور عادل
ذكرت تقارير صحافية بريطانية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، يضع نصب عينيه خلافة المدرب الأرجنتيني ماورسيو بوكيتينو في نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، في حالة إقالة الأول، مفضلًا ذلك على تدريب ريال مدريد الإسباني.

وأضافت صحيفة صن البريطانية أن مورينيو أخبر المقربين منه بأنه يثق تمامًا في أن مسؤولي الريال سيعرضون عليه المنصب في حالة رحيل زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للفريق، متوقعًا ان ذلك لا يعني قبوله المهمة، لأنه يرغب بتدريب توتنهام.

وكانت تقارير صحافية عالمية رشحت مورينيو لخلافة زيدان في ريال مدريد، لكن المدرب البرتغالي (56 عامًا) يراقب الوضع في توتنهام حيث يعيش بوكيتينو في أزمة كبيرة بعد تراجع أداء الفريق في الموسم الحالي.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن بوكيتينو (47 عامًا) ربما يستقيل أو تتم إقالته بعد البداية السيئة لتوتنهام في بطولة الدوري، حيث يعتبر مورينيو خيارًا فوريًا لإدارة النادي في حال حدث ذلك في ظل محدودية الخيارات أمامها.

ويحتل توتنهام المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة، وهو ما يثير غضب جماهير الفريق الذي خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي 0-2 الموسم الماضي بعدما قاده المدير الأرجنتينى للنهائى القاري للمرة الأولى فى تاريخه.
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