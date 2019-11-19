توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 19/11/2019على الصعيد المهني والعاطفى والصحى

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لموقع التواصل الأجتماعى فيس بوك .
برج الحمل :
مهنيًا: يفرض عليك الفلك اليوم عملية تصحيح أو تعديل أو استدراك لبعض الأخطاء السابقة لتستفيد منها مستقبلا
عاطفيًا: يشتهي الشريك أن تعيره انتباهك، لا تنفجر عندما تخطر ببالك فكرة أو مشروع، ولا تكثر بالحديث عن نفسك
صحيًا: من غير المناسب إهمال الشأن الصحي على حساب العمل الذي لا ينتهي. فكر في صحتك بعض الشيء
برج الثور:
مهنيًا: يزيل هذا اليوم الالتباسات السابقة ويضئ لك الفلك طريقك ويجعلك أكثر تناغمًا مع المحيط المهني واكثر مسيطر على خيوط الاساسية فى العمل
عاطفيًا: لا تقدم للشريك أكثر مما يطلبه منك، فهو يكتفي بما تقدمه له من عاطفة وحب وحاول ان تفهمه من اول نظرة
صحيًا: الاعتدال في ممارسة الرياضة هو أفضل الحلول، وكل ما عدا ذلك ليس ايجابيًا
برج الجوزاء:
مهنيًا: تبدا هذا اليوم دورة جديدة ومثمرة من المبادلات الفكرية والمهنية الواعدة كما يبشرك الفلك بمكاسب مالية جيدة
عاطفيًا: تراجع واضح في مزاجك تجاه من تحب. لا تدع الأمور تسوء أكثر وحاول ان تعطي للحبيب حقه من الاهتمام والكلام ولا تكن مزاجي
صحيًا: من الأفضل الابتعاد عن الأشخاص الاستفزازيين ولا سيما أنك سريع الغضب
برج السرطان:
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن تقدم لبعض الأمور واستقطاب لبعض الفرص الجيدة فى مجالك المهني
عاطفيًا: ابحث عن أشياء مشتركه تقوم بها مع الحبيب. لا تحاول إقصاءه عن القرارات المصيرية
صحيًا: خفف قدر المستطاع من تناول المشروبات الغازية ولا سيما مع الطعام
برج الاسد:
مهنيًا: الندم المتأخر لا ينفع، يستحسن أن تبادر إلى تصحيح الأخطاء قبل أن تدفع ثمنها غاليًا
عاطفيًا: الراحة الإلزامية مهمة، وخصوصًا اذا ترافقت مع هدنة غير معلنة مع الشريك، للانطلاق مجددًا
صحيًا: أنت في أفضل حالاتك من الخارج، لكن من الداخل تعتمل عوامل ترهقك نفسيًا
برج العذراء:
مهنيًا: تتلقى رسالة أو تتضح أمور كانت ملتبسة فى مجال عملك وتعود المياه إلى مجاريها خاصتا مع الزملاء
عاطفيًا: لا تكن متشائمًا أمام الشريك، بل أظهر له دائمًا الجانب الإيجابي الذي يعهده فيك وحاول ان تكون ايضا صريح وتاكد انه سيكون الى جانبك
صحيًا: صحتك من أحسن إلى أحسن، وقد بدأت تلمس نتيجة ما أقدمت عليه من نشاط منذ مدة
:برج الميزان
مهنيًا: يريحك هذا اليوم من بعض الالتباس والغموض، ويزيل الالتباسات السابقة كما يسود الارتياح مجالك العملي
عاطفيًا: قد تجد نفسك مجبرًا على اتخاذ قرارات مهمة، لكنّ العقبة تكمن في رفض الشريك لهذه القرارات
صحيًا: أمام المأكولات الشهية الكل معرّض للإغراء، لكن القليل من الإرادة يحول دون ذلك
برج العقرب:
مهنيًا: تتلقى الأخبار الطيبة التي تفرحك وتفرجك بعد حالة الترقب والانتظار الطويل التى كانت تسود ايامك
عاطفيًا: تعيش أجواء رائعة، ولن تلتبس عليك الأمور ولن تشعر بالضياع وعدم الاستقرار
صحيًا: قد ينتابك إرهاق غير طبيعي، وتشعر بأنك عاجز عن القيام بأي نشاط
برج القوس:
مهنيًا: كن حذرًا جدًا وانتبه من مشاكسة أو محاربة وقف على الحياد. أنصح لك عدم تغيير الاتجاهات، لأن الوقت غير مناسب
عاطفيًا: لا تبحث عن فرض إرادتك أو إظهار قوتك على الشريك حتى لا تقع فى المحظور والمشاكل التى قد تتسبب فى ازمة بينك وبين الشريك
صحيًا: قد تتراجع المعنويات وتشعر بالتعب والإرهاق والقلق النفسي
برج الجدي
مهنيًا: يصحح هذا اليوم بعض الأخطاء أو يجعلك تلتقط بعض الثغرات في أرقام، ويحمل شعورًا بالراحة
عاطفيًا: اسأل عن الحبيب ولا تهمل مشاعره أكثر. سانده وقف إلى جانبه لحل بعض المشكلات
صحيًا: تحاش قدر الإمكان صعود الأدراج إذا كنت تعاني مصاعب في القلب
برج الدلو:
مهنيًا: تصحح بعض الأخطاء ويكون هذا اليوم مناسبًا للبدء بمشاريع جديدة فى مجالك العملي والتالق فيها
عاطفيًا: تشتاق إلى الحبيب بسبب تشاغله عنك خلال هذا اليوم وتتوق الى البقاء قربه أطول مدة ممكنة
صحيًا: الترفيه والخروج برفقة الأصدقاء يساعدان على التخفيف من وطأة الحياة وصعوبتها
برج الحوت:
مهنيًا: تتحسن الأمور تدريجيًا وينشط بعضهم من أجل إظهار حقيقة حاولت جهة نافذة طمسها في السابق
عاطفيًا: التسرع تجاه الشريك لا يفيدك بشيء، لأنك قد تشعر بالوحدة إذا اتخذت قرارًا بالانفصال عنه
صحيًا: قد تضطر أحيانًا إلى الإفراط في تناول المأكولات غير الصحية، لكن عليك الانتباه إلى النتائج
برج الحمل :
مهنيًا: يفرض عليك الفلك اليوم عملية تصحيح أو تعديل أو استدراك لبعض الأخطاء السابقة لتستفيد منها مستقبلا
عاطفيًا: يشتهي الشريك أن تعيره انتباهك، لا تنفجر عندما تخطر ببالك فكرة أو مشروع، ولا تكثر بالحديث عن نفسك
صحيًا: من غير المناسب إهمال الشأن الصحي على حساب العمل الذي لا ينتهي. فكر في صحتك بعض الشيء
برج الثور:
مهنيًا: يزيل هذا اليوم الالتباسات السابقة ويضئ لك الفلك طريقك ويجعلك أكثر تناغمًا مع المحيط المهني واكثر مسيطر على خيوط الاساسية فى العمل
عاطفيًا: لا تقدم للشريك أكثر مما يطلبه منك، فهو يكتفي بما تقدمه له من عاطفة وحب وحاول ان تفهمه من اول نظرة
صحيًا: الاعتدال في ممارسة الرياضة هو أفضل الحلول، وكل ما عدا ذلك ليس ايجابيًا
برج الجوزاء:
مهنيًا: تبدا هذا اليوم دورة جديدة ومثمرة من المبادلات الفكرية والمهنية الواعدة كما يبشرك الفلك بمكاسب مالية جيدة
عاطفيًا: تراجع واضح في مزاجك تجاه من تحب. لا تدع الأمور تسوء أكثر وحاول ان تعطي للحبيب حقه من الاهتمام والكلام ولا تكن مزاجي
صحيًا: من الأفضل الابتعاد عن الأشخاص الاستفزازيين ولا سيما أنك سريع الغضب
برج السرطان:
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن تقدم لبعض الأمور واستقطاب لبعض الفرص الجيدة فى مجالك المهني
عاطفيًا: ابحث عن أشياء مشتركه تقوم بها مع الحبيب. لا تحاول إقصاءه عن القرارات المصيرية
صحيًا: خفف قدر المستطاع من تناول المشروبات الغازية ولا سيما مع الطعام
برج الاسد:
مهنيًا: الندم المتأخر لا ينفع، يستحسن أن تبادر إلى تصحيح الأخطاء قبل أن تدفع ثمنها غاليًا
عاطفيًا: الراحة الإلزامية مهمة، وخصوصًا اذا ترافقت مع هدنة غير معلنة مع الشريك، للانطلاق مجددًا
صحيًا: أنت في أفضل حالاتك من الخارج، لكن من الداخل تعتمل عوامل ترهقك نفسيًا
برج العذراء:
مهنيًا: تتلقى رسالة أو تتضح أمور كانت ملتبسة فى مجال عملك وتعود المياه إلى مجاريها خاصتا مع الزملاء
عاطفيًا: لا تكن متشائمًا أمام الشريك، بل أظهر له دائمًا الجانب الإيجابي الذي يعهده فيك وحاول ان تكون ايضا صريح وتاكد انه سيكون الى جانبك
صحيًا: صحتك من أحسن إلى أحسن، وقد بدأت تلمس نتيجة ما أقدمت عليه من نشاط منذ مدة
:برج الميزان
مهنيًا: يريحك هذا اليوم من بعض الالتباس والغموض، ويزيل الالتباسات السابقة كما يسود الارتياح مجالك العملي
عاطفيًا: قد تجد نفسك مجبرًا على اتخاذ قرارات مهمة، لكنّ العقبة تكمن في رفض الشريك لهذه القرارات
صحيًا: أمام المأكولات الشهية الكل معرّض للإغراء، لكن القليل من الإرادة يحول دون ذلك
برج العقرب:
مهنيًا: تتلقى الأخبار الطيبة التي تفرحك وتفرجك بعد حالة الترقب والانتظار الطويل التى كانت تسود ايامك
عاطفيًا: تعيش أجواء رائعة، ولن تلتبس عليك الأمور ولن تشعر بالضياع وعدم الاستقرار
صحيًا: قد ينتابك إرهاق غير طبيعي، وتشعر بأنك عاجز عن القيام بأي نشاط
برج القوس:
مهنيًا: كن حذرًا جدًا وانتبه من مشاكسة أو محاربة وقف على الحياد. أنصح لك عدم تغيير الاتجاهات، لأن الوقت غير مناسب
عاطفيًا: لا تبحث عن فرض إرادتك أو إظهار قوتك على الشريك حتى لا تقع فى المحظور والمشاكل التى قد تتسبب فى ازمة بينك وبين الشريك
صحيًا: قد تتراجع المعنويات وتشعر بالتعب والإرهاق والقلق النفسي
برج الجدي
مهنيًا: يصحح هذا اليوم بعض الأخطاء أو يجعلك تلتقط بعض الثغرات في أرقام، ويحمل شعورًا بالراحة
عاطفيًا: اسأل عن الحبيب ولا تهمل مشاعره أكثر. سانده وقف إلى جانبه لحل بعض المشكلات
صحيًا: تحاش قدر الإمكان صعود الأدراج إذا كنت تعاني مصاعب في القلب
برج الدلو:
مهنيًا: تصحح بعض الأخطاء ويكون هذا اليوم مناسبًا للبدء بمشاريع جديدة فى مجالك العملي والتالق فيها
عاطفيًا: تشتاق إلى الحبيب بسبب تشاغله عنك خلال هذا اليوم وتتوق الى البقاء قربه أطول مدة ممكنة
صحيًا: الترفيه والخروج برفقة الأصدقاء يساعدان على التخفيف من وطأة الحياة وصعوبتها
برج الحوت:
مهنيًا: تتحسن الأمور تدريجيًا وينشط بعضهم من أجل إظهار حقيقة حاولت جهة نافذة طمسها في السابق
عاطفيًا: التسرع تجاه الشريك لا يفيدك بشيء، لأنك قد تشعر بالوحدة إذا اتخذت قرارًا بالانفصال عنه
صحيًا: قد تضطر أحيانًا إلى الإفراط في تناول المأكولات غير الصحية، لكن عليك الانتباه إلى النتائج