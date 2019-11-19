توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 19/11/2019على الصعيد المهني والعاطفى والصحى

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لموقع التواصل الأجتماعى فيس بوك .



برج الحمل :

مهنيًا: يفرض عليك الفلك اليوم عملية تصحيح أو تعديل أو استدراك لبعض الأخطاء السابقة لتستفيد منها مستقبلا

عاطفيًا: يشتهي الشريك أن تعيره انتباهك، لا تنفجر عندما تخطر ببالك فكرة أو مشروع، ولا تكثر بالحديث عن نفسك

صحيًا: من غير المناسب إهمال الشأن الصحي على حساب العمل الذي لا ينتهي. فكر في صحتك بعض الشيء



برج الثور:

مهنيًا: يزيل هذا اليوم الالتباسات السابقة ويضئ لك الفلك طريقك ويجعلك أكثر تناغمًا مع المحيط المهني واكثر مسيطر على خيوط الاساسية فى العمل

عاطفيًا: لا تقدم للشريك أكثر مما يطلبه منك، فهو يكتفي بما تقدمه له من عاطفة وحب وحاول ان تفهمه من اول نظرة

صحيًا: الاعتدال في ممارسة الرياضة هو أفضل الحلول، وكل ما عدا ذلك ليس ايجابيًا



برج الجوزاء:

مهنيًا: تبدا هذا اليوم دورة جديدة ومثمرة من المبادلات الفكرية والمهنية الواعدة كما يبشرك الفلك بمكاسب مالية جيدة

عاطفيًا: تراجع واضح في مزاجك تجاه من تحب. لا تدع الأمور تسوء أكثر وحاول ان تعطي للحبيب حقه من الاهتمام والكلام ولا تكن مزاجي

صحيًا: من الأفضل الابتعاد عن الأشخاص الاستفزازيين ولا سيما أنك سريع الغضب



برج السرطان:

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن تقدم لبعض الأمور واستقطاب لبعض الفرص الجيدة فى مجالك المهني

عاطفيًا: ابحث عن أشياء مشتركه تقوم بها مع الحبيب. لا تحاول إقصاءه عن القرارات المصيرية

صحيًا: خفف قدر المستطاع من تناول المشروبات الغازية ولا سيما مع الطعام



برج الاسد:

مهنيًا: الندم المتأخر لا ينفع، يستحسن أن تبادر إلى تصحيح الأخطاء قبل أن تدفع ثمنها غاليًا

عاطفيًا: الراحة الإلزامية مهمة، وخصوصًا اذا ترافقت مع هدنة غير معلنة مع الشريك، للانطلاق مجددًا

صحيًا: أنت في أفضل حالاتك من الخارج، لكن من الداخل تعتمل عوامل ترهقك نفسيًا



برج العذراء:

مهنيًا: تتلقى رسالة أو تتضح أمور كانت ملتبسة فى مجال عملك وتعود المياه إلى مجاريها خاصتا مع الزملاء

عاطفيًا: لا تكن متشائمًا أمام الشريك، بل أظهر له دائمًا الجانب الإيجابي الذي يعهده فيك وحاول ان تكون ايضا صريح وتاكد انه سيكون الى جانبك

صحيًا: صحتك من أحسن إلى أحسن، وقد بدأت تلمس نتيجة ما أقدمت عليه من نشاط منذ مدة



:برج الميزان

مهنيًا: يريحك هذا اليوم من بعض الالتباس والغموض، ويزيل الالتباسات السابقة كما يسود الارتياح مجالك العملي

عاطفيًا: قد تجد نفسك مجبرًا على اتخاذ قرارات مهمة، لكنّ العقبة تكمن في رفض الشريك لهذه القرارات

صحيًا: أمام المأكولات الشهية الكل معرّض للإغراء، لكن القليل من الإرادة يحول دون ذلك



برج العقرب:

مهنيًا: تتلقى الأخبار الطيبة التي تفرحك وتفرجك بعد حالة الترقب والانتظار الطويل التى كانت تسود ايامك

عاطفيًا: تعيش أجواء رائعة، ولن تلتبس عليك الأمور ولن تشعر بالضياع وعدم الاستقرار

صحيًا: قد ينتابك إرهاق غير طبيعي، وتشعر بأنك عاجز عن القيام بأي نشاط



برج القوس:

مهنيًا: كن حذرًا جدًا وانتبه من مشاكسة أو محاربة وقف على الحياد. أنصح لك عدم تغيير الاتجاهات، لأن الوقت غير مناسب

عاطفيًا: لا تبحث عن فرض إرادتك أو إظهار قوتك على الشريك حتى لا تقع فى المحظور والمشاكل التى قد تتسبب فى ازمة بينك وبين الشريك

صحيًا: قد تتراجع المعنويات وتشعر بالتعب والإرهاق والقلق النفسي



برج الجدي

مهنيًا: يصحح هذا اليوم بعض الأخطاء أو يجعلك تلتقط بعض الثغرات في أرقام، ويحمل شعورًا بالراحة

عاطفيًا: اسأل عن الحبيب ولا تهمل مشاعره أكثر. سانده وقف إلى جانبه لحل بعض المشكلات

صحيًا: تحاش قدر الإمكان صعود الأدراج إذا كنت تعاني مصاعب في القلب



برج الدلو:

مهنيًا: تصحح بعض الأخطاء ويكون هذا اليوم مناسبًا للبدء بمشاريع جديدة فى مجالك العملي والتالق فيها

عاطفيًا: تشتاق إلى الحبيب بسبب تشاغله عنك خلال هذا اليوم وتتوق الى البقاء قربه أطول مدة ممكنة

صحيًا: الترفيه والخروج برفقة الأصدقاء يساعدان على التخفيف من وطأة الحياة وصعوبتها



برج الحوت:

مهنيًا: تتحسن الأمور تدريجيًا وينشط بعضهم من أجل إظهار حقيقة حاولت جهة نافذة طمسها في السابق

عاطفيًا: التسرع تجاه الشريك لا يفيدك بشيء، لأنك قد تشعر بالوحدة إذا اتخذت قرارًا بالانفصال عنه

صحيًا: قد تضطر أحيانًا إلى الإفراط في تناول المأكولات غير الصحية، لكن عليك الانتباه إلى النتائج