برلمانى يكشف أهمية تفعيل اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر وأمريكا

قال النائب عاطف مخاليف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، دخول اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية،حيز التنفيذ خلال المرحلة القريبة المقبلة، فرصة مهمة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية بما يسهم فى اتزان الميزان التجارى بين البلدين.



وأكد عاطف مخاليف خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، على ضرورة ان يكون لمصر عرض جيد للفرص الاسثتمارية المتاحة لدينا، اضافة إلى استطلاع الفرص التصديرية واحتياجات السوق الامريكى من المنتجات الصناعية والتجارية، مشيرا إلى أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يعنى نجاح الحكومة فى اجراءات الاصلاح الاقتصادى التى اتخذتها خلال الفترة الماضية، نظرا لان الولايات المتحدة كأكبر قوى اقتصادية لا تضخ استثمارات إلى فى الدول ذات الاقتصاد المستقر.



أوضح عضو اللجنة الاقتصادية، ان القيادة السياسية حرصت خلال الفترة الماضية على تنويع الشراكات الاقتصادية مع العديد ومن الدول الخارجية، يخلق أقتصاد مصرى متكامل وقوى.



وأعلن وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار ، أنه جارٍ الانتهاء من اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية؛ تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ خلال المرحلة القريبة المقبلة.



جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده مع مساعد وزير التجارة الأمريكي إيان ستيف والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد رفيع المستوى من المسئولين بالحكومة الأمريكية، وممثلي 110 شركات أمريكية في مختلف المجالات؛ للمشاركة بفعاليات منتدى الأعمال، الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.

