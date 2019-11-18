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فن

مهبطة ومستنية البوفيه .. بشرى تعلق على صورة لزفافها مع الهضبة وأحمد حلمي

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:25 م
بشرى
بشرى
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مصطفى كرم
علقت الفنانة بشرى على كوميكس لها أثناء حفل زفافها جاء فيه عمرو دياب وهو يقوم بالغناء لها، بينما يقوم أحمد حلمي بالتطبيل، وذلك عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت بشرى صورة للكوميكس وظهرت بالصورة مع عمرو دياب وأحمد حلمي وهي حزينة يوم حفل زفافها مكتوب بها: "عمرو دياب بيغنلها وأحمد حلمي بيطبلها وهي النكد في دمها".

وعلقت بشرى علي الكوميكس قائلة: "كنت مهبطة وضغطى واطى وقاعدة مستنية يفتحوا البوفيه معرفش ايه سر انتشار الكوميكس ده وكل الناس بتبعتهولى فى آخر ساعتين، رغم أن عمر الصورة دى ٩ سنين من تاريخ يوم فرحى عام ٢٠١٠ ...بس ملعوبة".

وحاز الكوميكس على إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر إنستجرام.
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