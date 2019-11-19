تتلقى الأخبار الطيبة التي تفرحك.. حظك اليوم الثلاثاء برج العقرب

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات برج العقرب ليوم الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لموقع التواصل الأجتماعى فيس بوك .





برج العقرب:





مهنيًا: تتلقى الأخبار الطيبة التي تفرحك وتفرجك بعد حالة الترقب والانتظار الطويل التى كانت تسود ايامك.





عاطفيًا: تعيش أجواء رائعة، ولن تلتبس عليك الأمور ولن تشعر بالضياع وعدم الاستقرار.



