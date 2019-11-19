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مرأة

تتلقى الأخبار الطيبة التي تفرحك.. حظك اليوم الثلاثاء برج العقرب

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات برج العقرب ليوم الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لموقع التواصل الأجتماعى فيس بوك .

برج العقرب:

مهنيًا: تتلقى الأخبار الطيبة التي تفرحك وتفرجك بعد حالة الترقب والانتظار الطويل التى كانت تسود ايامك.

عاطفيًا: تعيش أجواء رائعة، ولن تلتبس عليك الأمور ولن تشعر بالضياع وعدم الاستقرار.

صحيًا: قد ينتابك إرهاق غير طبيعي، وتشعر بأنك عاجز عن القيام بأي نشاط.
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