برلمان: المناطق اللوجيستية تقضى على جشع التجار وتوفر فرص عمل

أشاد النائب سمير ابو طالب عضو مجلس النواب،بعزم الدولة فى انشاء 54 منطقة لوجيستية تغظى كافة محافظات الدولة خلال 5 اعوام، مؤكدا، انها تحقق عدد من الاهداف الاساسية والمطلوبة منها القضاء على جشع التجار واحتكار السلع.



وتابع سمير ابو طالب خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، ان احتكار التجار للعديد للسلع دام للسنوات طويلة، حتى وصل بهم الامر للتحكم فى اسعارها، مؤكدا ان انشاء المناطق اللوجيستية يساهم ايضا فى القضاء على الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، وبالتالى وصل السلع بإسعار مناسبة للمواطنيين.



وأضاف:تساهم كذلك فى توفير فرص عمل مما يعنى القضاء على البطالة، حسب مستهدفات الدولة، مطالبا ان تشمل هذه المناطق كافة المنتجات الزراعية والصناعية التى يحتاجها المواطن المصرى.



كان إبراهيم العشماوي المساعد الأول لوزير التموين والتجارة الداخلية، قال إن المناطق اللوجيستية قادرة على تخزين واستيعاب سلع تقدر بـ 70 ألف سلعة.



وأردف ابراهيم العشماوي: "نستهدف أن يكون لدينا 54 منطقة لوجستية على مستوى الجمهورية خلال الـ5 سنوات القادمة، وتم تنفيذ 2 منطقة لوجيستية وجار العمل على 8 مناطق لوجيستية في المستقبل القريب".