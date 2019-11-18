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رياضة

سخروا مني وطردوني ..نجم الزمالك السابق يكشف تفاصيل صادمة عن اشتباكه بقطاع الناشئين

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:09 م
صدى البلد
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ريهام بكير
كشف تامر عبد الحميد "دونجا"، لاعب الزمالك الأسبق، عن تفاصيل اشتباكه مع مدحت عبد الهادي وايمن عبد العزيز بقطاع ناشئي الابيض.

وقال دونجا خلال حواره ببرنامج "في الاستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: "عمري ما هاجمت زميل، انا مش بتاع مشاكل من الأساس، فقط كنت رد فعل وليس فعل".

واردف: "سيد حفني تحدث معي بشكل غير لائق وسط نجوم الزمالك خلال احدى المباريات، عقب انتهاء المباراة نزلت الملعب وحاولت ان اتحدث معه ولكنه لم يلتفت لي، فبشكل تلقائي ارتفعت نبرة صوتي لكي ينتبه لي، وحدث بيننا مشادة كلامية".

واستكمل:  "في نفس التوقيت وجدت مدحت عبد الهادي وايمن عبد العزيز يشتبكان معي".

وافصح: قالي لي مدحت عبد الهادي "انت ملعبتش سنتين على بعض في الزمالك"، كما قام ايمن عبد العزيز بطردي من النادي قائلا : اطلع برا.

واكد : اندهشت من طريقة حديثهم، وقمت بالخروج من كل "الجروب" الخاص بالعمل داخل النادي، في نفس لحظة خروجي من الملعب، وقررت عدم العودة.

وتابع : قمت بفعل ذلك لاني لن اذهب لرئيس النادي من أجل الشكوى، مع العلم ان من يشتكي اولا هو من يحصل على حقه كاملا ، قائلا : اتصل بي بعد ذلك اداري الفريق واكد لي ان رئيس النادي يريد الجلوس معي للحديث عما حدث، فاستجبت تقديرا له.

وأضاف : دخلت المكتب وجدت الجميع متواجدا بالجلسة، فلم يقول رئيس النادي غير كلمة واحده : "الكل يقدم استقالته".

واتم كلماته: وافقت على الفور ورحلت، في اليوم التالي كان عبد الهادي وعبد العزيز متواجدين في النادي بشكل طبيعي، وعلمت ان هناك اخبارا تفيد بفصلي، وهذا لم يحدث.
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