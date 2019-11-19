حسن حرك: 25 ألف موظف تلقوا العلاج من الإدمان في سرية تامة... فيديو

قال المستشار حسن حرك مسئول حملة الكشف المبكر عن الادمان بالجهاز الادارى للدولة، إن حملة الكشف عن الإدمان تعطي فرصة من اليوم للإقلاع عن التعاطي ولا يجب علي المواطن الاقلاع عند وجوده في حالة تلبس ولكن فرصتك من الان ، الموظف ليس عدوا لنا لأنه فرد مننا ، كما ان صندوق مكافحة المخدرات هي هيئة عامة وتقوم بمساعدته والوقوف الى جانب الموظف عن الإقلاع مجانا .



وأضاف " حرك " خلال لقائه في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناه " الحياه "، أن جريمة تعاطي المخدرات مرتبطة بكافة الجرائم الاخرى ، وبالتالي نحن لا نريد رفد اى شخص من عمله ولكن يجب عليهم التوقف عن تعاطي المخدرات ونحن بجانبه ولن يعرف أحد عن علاجه اى شىء و يعالج في سرية تامة.



وأشار" حرك " إلى ان عدد الذين تلقوا العلاج في سرية تامة اكثر من 25 ألف موظف، كما ان قانون التعيين في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة ينص علي وجود شهادة للمتقدم لشغل العمل تفيد بأنه خالي من المخدرات، مشيرا إلى ان وجود الموظف في الوظيفة يسمح لنا با اجراء التحليل في اى وقت وان ثبت تعاطيه للمخدرات نقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة ومن ضمنهم الفصل من العمل وهذا خاص بالطب الشرعي والأمانة العامة للصحة النفسية .



واوضح " حرك " أن يجب علي الموظف المتعاطي للمخدرات التوجه الينا فورا لبدء العلاج دون معرفة أحد ودون المساس في وظيفتك وستظل أمن وبيتك امن وهذا يجعلنا نشعر بالاطمئنان ايضا في مختلف أنواع المهن انك تقوم بدورها علي أكمل وجه .

