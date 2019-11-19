الصناعة: انضمام مصر لاتفاقية التجارة الأمريكية يعزز الصادرات إقليميا

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة أن انضمام مصر رسميا لاتفاقية تسهيل التجارة مع الجانب الأمريكي من شأنه المساهمة في لزيادة الصادرات بين الجانبين و دعم الأسواق الإقليمية والقارية بصفة عامة .



وأضاف أن حجم التبادل التجار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 5.51 مليار دولار، موضحا أن هناك فرصًا متميزة للعمل بالسوق المصري في مجالات البترول والغاز والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات والكهرباء والطاقة.



وذكر أن تطوير قطاع صناعة السيارات الكهربائية ووسائل النقل الذكية تأتي ضمن أهم الأولويات الاستثمارية للحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.

