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ربنا خلقنا من طين مش أسمنت.. أستاذ هندسة بيئية يطلب تذوق الطين على الهواء

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:16 ص
طين
طين
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عبد الخالق صلاح
قال عادل فهمي، أستاذ الهندسة البيئية، إنه يجب تشجيع المواطنين على بناء المنازل البيئية باستخدام طوبة التربة المضغوط، وهذه الطوبة لا يستخدم فيها الاسمنت على الإطلاق سواء في تكوينها أو في أثناء البناء، موضحًا أن الأسر قد تستطيع انتاج هذا المنتج بنفسها دون استخدام ماكينات كبيرة أو مصنع لإنتاج الطوب.

وأضاف "فهمي"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، :" عندنا كم هائل من الطفلة، التربة المستخدمة في بناء الطوب ليست التي تستخدم في الزراعة ، دي اسمها الطفلة الصحراوية ، لا تصلح للزراعة ولكن تصلح في المباني مع عمل بعض التطوير و تصبح أقوى من المواد المعروضة في السوق".

فيما أخرج أستاذ الهندسة البيئية، ثلاث أنواع من الطفلة من طيات ملابسه وطالب الإعلامي عمرو عبد الحميد بتذوقها على الهواء، بينما رفض عمرو ضاحكا :" لا اتذوق اية "، فيما رد :" احنا مخلوقين من طين مش من اسمنت، هل تعلم في اوروبا بتاخد الطين كعلاج في أمراض جلدية".
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