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مرأة

لـ السهرة.. طريقة عمل مقرمشات الحمص والشوفان اللذيذة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:30 ص
مقرمشات الحمص والشوفان
مقرمشات الحمص والشوفان
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نهى هجرس
تحتار الكثير من الأمهات والنساء فى الأكلات الخفيفة التى تستطيع تقديمها للأصحاب والأرقاب، أو للأطفال للتسلية ولكن تنحصر على بعض الأشياء القديمة، ولكن سوف نقدم لقم وصفة سهلة وبسيطة لمقرمشات الحمص والشوفان على طريقة الشيف أميرة شنب وهى:

المكونات:
- 400 جرام حمص
- كوب شوفان
- 2 فص ثوم مفروم
- ملعقة كبيرة عصير ليمون
- ملح فلفل أسود
- ربع كوب زيت زيتون


طريقة تحضير مقرمشات الحمص و الشوفان:
- يرفع الحمص مع الشوفان فى الكبة مع الملح والفلفل

- يضاف اليه الثوم المفروم مع عصير الليمون وزيت الزيتون

- ترفع العجينة بين ورقتين زبدة وتفرد بالنشابة ثم تقطع مربعات نفس الحجم

- تدخل الفرن على صينية بورق زبدة و تخبز على درجة حرارة منخفضة الى متوسطة

- تترك لمدة 8 الى 10 دقائق ثم تقدم بالهنا

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