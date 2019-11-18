ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أنتم الأمل .. الجمهور يتغنى بـ رمضان صبحي ونجوم المنتخب الأوليمبي قبل مواجهة جنوب أفريقيا

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:14 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج#رمضان_صبحي قبل بداية مباراة نصف نهائي بطولة امم افريقية تحت 23 عاما.


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏جمهورك معاك يا أبو التفانين أنت وكل رجال المنتخب ربنا معاكم انتم الأمل بقي ‎#رمضان_صبحي.

‏‎#رمضان_صبحي بقى ناضج جدا وانا فرحان بيه ونفسي يرجع انجلترا تاني.
‏‎
بص بقى يابو التفانين سوا صعدتوا أو لم تصعدوا
هنفضل فخورين بكم انت وكل رجال المنتخب الاوليمبي أنا بقولك اهو خلكم رجال فى الملعب والنتيجة والمكسب على الله.
في انتظاركم ترفعوا علم مصر في أكبر المحافل الدولية.
‎#رمضان_صبحي

‏كابيتانووو مصر ❤😍⚽
‎#رمضان_صبحي 👇💪

‏طوكيو يا رمضوناااا ‎#رمضان_صبحي.

‏مش رمضان لوحده كلهم رجالة والله ‎#رمضان_صبحي.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رمضان صبحي: الأداء لم يكن جيدا أمام مالي.. ولم نتأهل حتى الآن

رد فعل أحمد مرتضى منصور على احتفال نجمي الأهلي والزمالك بهدف المنتخب

مدرب غانا لـ «صدى البلد»: رمضان صبحى من أخطر اللاعبين فى أفريقيا..والجزائر فازت ببطولة الكبار و لم تصعد للصغار.. وتنظيم مصر مبهر

الجمهور عاشق لـ المقاتلين.. ميدو يتغزل في المنتخب الأوليمبي ويكشف خارطة طريقه

فرصة لن تتكرر لـ المنتخب الأوليمبي.. ذهب طوكيو يلمع في عيون زملاء رمضان صبحي

توقعات الجماهير لمباراة منتخب مصر الأوليمبي والكاميرون فى أفريقيا.. فيديو

ترشيحاتنا

يحيا الهلال مع الصليب | أحمد حسن يشعل السوشيال ميديا | شاهد

تأكل وتشرب.. عمر مروان: إسراء عبد الفتاح ليست في حالة إضراب عن الطعام

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

تبرير حسام البدري لتعادل منتخب مصر مع جزر القمر

فتح المقص ليلا.. حرّمه الأجداد.. خبير طاقة يكشف معلومات مهمة.. والأزهر يحسم الأمر

النغنوغ حبيبة بابا.. محمد علي سليمان يكشف حقيقة وجود خلافات مع ابنته أنغام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد موستنج ماخ اي SUV الكهربائية تكشف عن نفسها رسميا.. صور

تعرف على أفضل وأسوأ مدن العالم لقيادة السائقين

زوج يتخلى عن وظيفته ومنزله للسفر في رحلة حول العالم مع أسرته.. شاهد