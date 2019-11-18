أنتم الأمل .. الجمهور يتغنى بـ رمضان صبحي ونجوم المنتخب الأوليمبي قبل مواجهة جنوب أفريقيا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج#رمضان_صبحي قبل بداية مباراة نصف نهائي بطولة امم افريقية تحت 23 عاما.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏جمهورك معاك يا أبو التفانين أنت وكل رجال المنتخب ربنا معاكم انتم الأمل بقي ‎#رمضان_صبحي.



‏‎#رمضان_صبحي بقى ناضج جدا وانا فرحان بيه ونفسي يرجع انجلترا تاني.

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بص بقى يابو التفانين سوا صعدتوا أو لم تصعدوا

هنفضل فخورين بكم انت وكل رجال المنتخب الاوليمبي أنا بقولك اهو خلكم رجال فى الملعب والنتيجة والمكسب على الله.

في انتظاركم ترفعوا علم مصر في أكبر المحافل الدولية.

‎#رمضان_صبحي



‏كابيتانووو مصر ❤😍⚽

‎#رمضان_صبحي 👇💪



‏طوكيو يا رمضوناااا ‎#رمضان_صبحي.



‏مش رمضان لوحده كلهم رجالة والله ‎#رمضان_صبحي.