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للحفاظ على أناقتهم.. شاهد| متسابقات miss elegant Egypt يشاركن في اليوم الرياضي

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:08 م
متسابقات miss elegant Egypt
متسابقات miss elegant Egypt
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آية التيجي
شاركت متسابقات miss elegant Egypt في اليوم الرياضي الذي أقامه محمود نجاح مؤسس المسابقة، حيث قمن بممارسة ألعاب القوة والرياضة البدنية بالإضافة إلى الجري والمشي وألعاب السرعة مع المدربة حنان الليثي.

وأكد نجاح، أن الرياضة تساعد على التركيز والثقة بالنفس وتمنح المتسابقات إطلالة أنيقة ومميزة.

وعبرت المتسابقات وعددهن 20 متسابقة عن أن الرياضة منحتهن الصحة والحيوية، وتنشط الدورة الدموية وتعيد للجسم نضارته ولياقته كما أنها تعمل على اكسابهن تناسقا في القوام، لافتات إلى أن الرياضة جزء أساسي من الأناقة.

وتركز جميع المتسابقات الفترة المقبلة على تنشيط السياحة المصرية، حيث قامت كل واحدة بعمل فيديو يتناول الاماكن السياحية والأثرية التي زارتها وشرح مبسط لها لا يتعدى دقيقتين، إذ تركز المسابقة في موسمها الخامس ٢٠٢٠ على فكرة دعم وتنشيط السياحة.
متسابقات miss elegant Egypt متسابقات miss elegant Egypt
متسابقات miss elegant Egypt متسابقات miss elegant Egypt
متسابقات miss elegant Egypt متسابقات miss elegant Egypt
متسابقات miss elegant Egypt متسابقات miss elegant Egypt
متسابقات miss elegant Egypt متسابقات miss elegant Egypt
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