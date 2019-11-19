انفاق بورسعيد.. حلم ابناء سيناء يتحقق فى الارتباط بالوادى وفتح افاق التنمية

شهدت الضفة الشرقية لشرق قناة السويس بنطاق حدود محافظة بورسعيد، والتى عرفت على مدار السنوات الماضية بشرق تفريعة بورسعيد، العديد من الملاحم الوطنية منذ قديم العصور فهي المنطقة التي عبرت منها العائلة المقدسة قادمة من فلسطين إلى صعيد مصر ونفس الطريق التى عادت منه إلى موطنها.



وفى نفس المنطقة، شهدت عبور عمرو بن العاص بجيش الفتح الإسلامي لإسقاط أقوى حصون الروم ببلبيس ومنها لفتح مصر المحروسة .



وهى المنطقة التى كانت نقطة حصينة حيث عجز جيش العدو فى حرب 76 اجتياز هذه النقطة فظلت بورفؤاد هي النقطة الوحيدة على طول الضفة الشرقية لقناة السويس الباقية تحت القيادة المصرية حتى من الله على مصر بالنصر في حرب 1973.



ولطالما حلم أبناء سيناء بربط أرض الفيروز بالوادى و المقصود به محافظات مصر بشكل يسهل لهم حركة التنقل ويفتح آفاقا جديدة للتنمية عقب عودة الأرض إلى حضن الوطن مع قناعتهم التامة بأن المعابر المائية ومعديات نقل المواطنين و السيارات.



وتعتبر أنفاق بورسعيد إنجازا جديدا وتحديا يضاف إلى إنجازات المشروعات القومية التى تنفذها خلال المرحلة الحالية والسبيل إلى التنمية على أرض شرق بورسعيد أول نقاط انطلاق قاطرة التنمية إلى أرض سيناء التى طالما حلم بها أبناء شمال سيناء منذ تحرير أرض الوطن فى أعقاب اتفاقية كامب ديفيد.



وننشر لك 10 معلومات جديدة عن حجم الإنجاز للعبور الجديد:



١- قام بتنفيذ الأنفاق 6000 عامل ومهندس مصري من كبرى شركات المقاولات المحلية وهي المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والخبير العالمي المصري المهندس هاني عازر.



٢- تمر أنفاق بورسعيد الجديدة أسفل قناة السويس القديمة عند العلامة الكيلو ١٩.١٥٠ و على عمق ٦٤ مترا من سطح القناة لتصل بين جنوب بورسعيد لشرق التفريعة لربط مدن القناة بسيناء مباشرة في أقل وقت ممكن.



٣- المرور داخل الأنفاق يستغرق من ٥ إلى ٧ دقائق للسيارات بسرعة ٤٠ كيلومترا في الساعة ومن جنوب بورسعيد لشرق التفريعة ١٥ دقيقة.



٤- يبلغ طول أنفاق بورسعيد الجديدة ٤ كيلومترات لكل نفق وتم ربط النفقين بمجموعة من الممرات العرضية التي تستخدم لحالات الطوارئ.



٥-تم الانتهاء من فتحات الخروج الجانبية للنفقين بجانب اللوحات والأسهم الإرشادية للسيارات وأماكن الممرات وطفايات الحريق، وأجهزة الكشف والمراقبة وتنفيذ كل الأعمال الداخلية من تشطيبات للأنفاق.



٦- يبلغ القطر الداخلي لكل نفق ١١.٤ مترا، وارتفاع ٥.٥ مترا من سطح الأرض يتضمن كل نفق 4 ممرات لحالات الطوارئ.



٧- يحتوي كل نفق على ٢٥ ألف قطعة خرسانية المكونة للدوائر داخل جسم النفق وقد صممت في مصنع الحلقات الخرسانية الذي تواجد داخل المشروع وقت الإنشاء.



٨-يستوعب النفق الواحد ٢٠٠٠ سيارة فى الساعة، بمعدل عبور ٤٠ ألف سيارة فى اليوم للنفق الواحد، تم الإنتهاء من طريق فرعي خارج الأنفاق يربط الأنفاق الجديدة بمحور ٣٠ يونيو.



٩- خمس دقائق هي مدة المسافة من الأنفاق للأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد المحوري، والتي يبلغ طولها ٥ كيلومترات بعمق ١٨.٥ متر المجهزة بأحدث المواصفات لاستقبال أكبر وأضخم السفن العالمية، والتي تنتهي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مباحثاتها مع كبرى الشركات العالمية في تشغيل الأرصفة لتعلن عنها قريبا.



١٠-الأنفاق الجديدة أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لقربها من المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد الجديدة التي يعمل بها كبرى المطورين الصناعيين منهم شرق بورسعيد للتنمية EP المصرية لتطوير وتنمية ١٦ كيلومترا مربع.. وكذلك قربها من المنطقة الصناعية الروسية بخمس دقائق والتي تبلغ مساحتها ٥.٥ كيلومتر مربع والتي من شأنها تسهيل حركة وعبور الأفراد والتجارة من وسط العاصمة ومدن القناة إلى سيناء مباشرة من خلال الأنفاق الجديدة.

