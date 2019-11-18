مجدي عبد الغني يحمل اتحاد الكرة سوء نتائج المنتخب .. فيديو

قال مجدى عبد الغنى لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، إنه لا يوجد أحد راض عن أداء المنتخب الوطني السيئ بعد تعادله السلبي اليوم أمام منتخب جزر القمر.



وأضاف خلال مشاركته الهاتفية فى برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث"، أن التغيرات الكثيرة فى الاتحاد الكرة المصرى أثرت على أداء اللاعبين والفريق ككل سلبيا وجعلت الفريق والجهاز الفنى غير مستقرين.



وتابع: أنه لا يعتقد أن اللاعبين الموجودين حاليا لديهم استطاعة لكى يعطوا المنتخب النتائج المفرحة الذى ينتظرها الكثيرون من الشعب المصرى.



وتعادل منتخب مصر وديا في ثاني مبارياته بتصفيات أفريقيا المؤهلة للكاميرون 2021.