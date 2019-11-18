رمضان محمد يواصل العمل على ألبوم من جوا الناس .. اعرف التفاصيل

يواصل الشاعر رمضان محمد العمل على ألبوم ١٠ حالات من جوا الناس ويقوم الآن باختيار الأصوات و كلمات الأغاني التي يضمها الألبوم كما ضم المطرب المغربي عبد اللطيف الودغيري والهدف من الألبوم هو اكتشاف مواهب جديدة وإعطاء فرص حقيقة للموهوبين.



من ناحية أخرى تعاون الشاعر رمضان محمد مع الفنان تامر حسني في اغنية ١٠٠ وش من البوم عيش بشوقك الذي أم طرحه عام ٢٠١٨ .



يذكر أن رمضان محمد يتعاون الآن مع الفنانة سميرة سعيد في اغنية زعلنا من بعض المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة

