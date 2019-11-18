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توك شو

البابا تواضرس يهنئ الرئيس السيسي بـ عيد ميلاده .. شاهد

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:12 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية
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توك شو
أشاد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمؤتمر الشباب تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "مؤتمر الشباب والبرنامج الرئاسي لتدريب القيادات والمشروعات الضخمة وعلاج فيروس سى، كلها لحظات وخطوات سعيدة في حياة الوطن".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء dmc" أن الأطفال هم زهور الحياة، موضحا أنه يقضي وقتا طويلا مع الأطفال، والاستمتاع برؤيتهم فمجتمع الكبار يفتقد لبراءة الأطفال وابتسامتهم.

وقدم البابا تواضروس الثاني التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق غدا الثلاثاء، قائلا: "بكرة عيد ميلاد الرئيس وكل سنة وهو طيب وربنا يعطيه الصحة والحكمة في قيادة الشعب العظيم".

وأكمل: "أحلام المسيحيين هي أحلام كل المصريين، والجميع يحلم بأن تكون بلادنا في الصفوف الأولى، والكل يشارك في هذا، والمجتمع لن يسير بدون أحلام وخاصة أنه يطبق كافة معايير الإنسانية وبدون تمييز، ومعيار الكفاءة في مسيرة الدولة".

وأتم: "كل عام نتطلع ونحلم بشيء أفضل، وفى الكنيسة نسعى للتقدم في التعليم اللاهوتي، فالمجتمع يتغير بهدف المساهمة في بناء المجتمع ونهتم بتشجيع إقامة المدارس والمستشفيات لخدمة المصريين".
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