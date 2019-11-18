بوساطة مصرية.. أزمة كينيا والصومال في طريقها للنهاية

انتهت الأزمة الدبلوماسية بين كينيا والصومال التي كانت بسبب النزاع على مناطق التنقيب عن النفط، والتي دخلت مرحلتها الأخيرة باستدعاء كينيا سفيرها لدى الصومال، في حين طالبت السفير الصومالي لديها بمغادرة البلاد.



كيف بدأ الخلاف

في عام 1960، عندما نالت الصومال، الذي مزقها المستعمرون إلى ثلاثة أجزاء، فكان هناك الصومال البريطاني، والصومال الفرنسي والصومال الإيطالي.



انقسم الصومال، تحت الاستعمار البريطاني والإيطالي، نال استقلالهما تباعًا في منتصف عام 1960، وكونا بلدًا واحدة هي جمهورية الصومال الفيدرالية، أما الصومال الفرنسي فظل حبيس الاحتلال حتى نال استقلاله عام 1977، لتتكون دولةً جديدةً اسمها "جيبوتي".



وبعد ثلاث سنوات، استقلت كينيا عن الاستعمار البريطاني في ديسمبر عام 1963، لتولد من تلك اللحظة الخلافات بين كينيا والصومال بشأن الحدود البحرية بينهما، والتي تحوي حقولًا للنفط.



الحدود البحرية

قصة الحدود البحرية بين البلدين تفشت بصورةٍ كبيرةٍ بدءًا من عام 2009، حينما رفض البرلمان الصومالي التصديق على مذكرة تفاهم تم التوصل لها بين قادة البلدين لحل الخلاف وديًا.



وفي عام 2014، اتجهت الصومال صوب محكمة العدل الدولية لتفصل في النزاع الحدود بين البلدين، وهي خطوة رفضت كينيا الاعتداد بها، واعتبرت المحكمة غير مختصة للنظر في ذلك الأمر، بيد أن الأخيرة أصدرت حكمًا في عام 2016 بأحقيتها في نظر القضية، وهي لا تزال إلى الآن تنظر في محكمة العدل الدولية في انتظار الحكم النهائي.



وساطة مصرية

وكان لرئاسة مصر للاتحاد الافريقي دورا هاما في الوساطة بن الدولين برزت حين شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنهاية سبتمبر الماضي في نيويورك، في القمة الثلاثية مع محمد عبد الله فارماجو رئيس جمهورية الصومال، وأوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا؛ لبحث بعض الملفات الثنائية الخلافية بين الطرفين، والعمل على ألا تؤثر تلك الملفات على علاقات الأخوة وحسن الجوار التي تربط بين البلدين الشقيقين.



وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية حينها أن القمة شهدت اطلاع الرئيس على رؤى الرئيسين الصومالي والكيني فيما يخص الموضوعات الثنائية الخلافية بين البلدين، وجرى التوافق على تشكيل لجنة ثنائية بين كينيا والصومال من أجل البدء الفوري في إجراءات إعادة الثقة وتنقية الأجواء لتسوية أي نقاط خلاف تمهيدا لعودة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى طبيعتها.

