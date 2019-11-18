أخبار الرياضة | منتخب مصر في خطر .. يوسف البلايلي مقابل محمود علاء في الزمالك .. ورمضان لـ جماهير مصر: "مستنينكم"

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :
صفقة تبادلية مدوية بين الزمالك والأهلي السعودي.. تفاصيل
أكدت تقارير صحفية سعودية أن ناديي الزمالك المصري والأهلي السعودي توصلا لاتفاق مبدئي بخصوص صفقة مزدوجة بين الناديين خلال فترة الانتقالات القادمة.
الفراعنة فى خطر .. مصر تقع فى فخ التعادل أمام جزر القمر
انتهت أحداث مواجهة منتخب مصر وجزر القمر بالتعادل السلبي فى المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثانية بدور المجموعات ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا.
مشاكل بالجملة.. وائل جمعة يهاجم لاعبي منتخب مصر ويقدم حلا لـ الكرة المصرية
هاجم وائل جمعة، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم عقب التعادل مع منتخب جزر القمر.
خالد بيومي يفتح النار على المنتخب الوطني واللجنة الخماسية
هاجم خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي المنتخب الاول عقب التعادل السلبي اليوم الاثنين، أمام جزر القمر فى المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثانية بدور المجموعات ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا.
مستنينكم.. رمضان صبحي يوجه رسالة قوية لـ الجماهير المصرية
وجه رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأولمبي رسالة قوية للجماهير المصرية.
بيراميدز يرغب في الحصول على خدمات نجم دفاع المنتخب الأولمبي .. تفاصيل
قالت الإعلامية شيما صابر إن أحمد رمضان بيكهام لاعب المنتخب الأولمبي ونادي وادي دجلة أصبح ضمن أولويات ديسابر المدير الفني لنادي بيراميدز للحصول على خدماته.
صفقة تبادلية مدوية بين الزمالك والأهلي السعودي.. تفاصيل
أكدت تقارير صحفية سعودية أن ناديي الزمالك المصري والأهلي السعودي توصلا لاتفاق مبدئي بخصوص صفقة مزدوجة بين الناديين خلال فترة الانتقالات القادمة.
الفراعنة فى خطر .. مصر تقع فى فخ التعادل أمام جزر القمر
انتهت أحداث مواجهة منتخب مصر وجزر القمر بالتعادل السلبي فى المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثانية بدور المجموعات ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا.
مشاكل بالجملة.. وائل جمعة يهاجم لاعبي منتخب مصر ويقدم حلا لـ الكرة المصرية
هاجم وائل جمعة، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم عقب التعادل مع منتخب جزر القمر.
خالد بيومي يفتح النار على المنتخب الوطني واللجنة الخماسية
هاجم خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي المنتخب الاول عقب التعادل السلبي اليوم الاثنين، أمام جزر القمر فى المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثانية بدور المجموعات ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا.
مستنينكم.. رمضان صبحي يوجه رسالة قوية لـ الجماهير المصرية
وجه رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأولمبي رسالة قوية للجماهير المصرية.
بيراميدز يرغب في الحصول على خدمات نجم دفاع المنتخب الأولمبي .. تفاصيل
قالت الإعلامية شيما صابر إن أحمد رمضان بيكهام لاعب المنتخب الأولمبي ونادي وادي دجلة أصبح ضمن أولويات ديسابر المدير الفني لنادي بيراميدز للحصول على خدماته.