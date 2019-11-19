ماسك الفحم.. لـ بشرة صافية بدون رءوس سوداء

تتأثر بشرة المرأة بالعديد من المشاكل بسبب اختلاف الأجواء والأتربة المحاطة به، ولكن يوجد العديد من أنواع الماسكات التى تفيد البشرة ومن أهمها ماسك الفحم الذى يفيد البشرة كثيرًا وهو:
المكونات:
- كبسولتان من الفحم النشط
- ربع ملعقة كبيرة من طين البنتونيت
- خمس ملاعق صغيرة من الماء
طريقة الاستخدام:
- استخرجي مسحوق الفحم من الكبسولات، ثمّ ضعيها في صحن صغير
- أضيفي باقي المكوّنات بالتدريج، واخلطيها حتّى تحصلي على عجنية متماسكة، وذات قوام ناعم
- طبّقي هذا القناع على الوجه، مع مراعاة عدم ملامسته العينين والشفتين
- اتركيه على وجهك حتّى يجف، ثمّ افركيه بنعومة مدّة خمس دقائق
المكونات:
- كبسولتان من الفحم النشط
- ربع ملعقة كبيرة من طين البنتونيت
- خمس ملاعق صغيرة من الماء
طريقة الاستخدام:
- استخرجي مسحوق الفحم من الكبسولات، ثمّ ضعيها في صحن صغير
- أضيفي باقي المكوّنات بالتدريج، واخلطيها حتّى تحصلي على عجنية متماسكة، وذات قوام ناعم
- طبّقي هذا القناع على الوجه، مع مراعاة عدم ملامسته العينين والشفتين
- اتركيه على وجهك حتّى يجف، ثمّ افركيه بنعومة مدّة خمس دقائق