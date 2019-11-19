أخبار البرلمان: عبد العال يشن هجوما على مشروع قانون الذوق العام.. وتحرك عاجل من النواب بشأن واقعة التنمر ضد شاب أفريقي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة الاثنين 18 نوفمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:
الردع واجب.. تحرك عاجل من البرلمان بشأن واقعة التنمر ضد شاب أفريقي
أكد العميد جمال محفوظ أمين سر لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، ان التنمر والتعرض لأى أخ عربى أو افريقي متواجد على الاراضى المصرية أمر مرفوض تماما، معقبا:" تابعت واقعة تنمر وتعدٍ بالسب والقذف علي شاب افريقي الجنسية بسبب بشرته السمراء والامر احزننى للغاية".
تضمّن عقوبات على الزي غير المحتشم .. عبد العال يشن هجوما على مشروع قانون الذوق العام
شن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، هجوما حادا على مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي، بشأن الذوق العام، والذي تحدثت فيه عن طريقة الملبس للبعض مثل "البنطلونات المقطعة" وارتداء زي غير محتشم في الأماكن العامة .
عن تحسن ترتيب مصر.. وزير الكهرباء: بطلع الأول على الفصل ومش راضي عن المركز الـ77
كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تقدم الترتيب المصري فى مؤشر الحصول على الكهرباء ليقفز 68 مركزا خلال 5 سنوات فقط.
أي موظف هيعمل غلطة هيترفد.. وزير الكهرباء يزف بشرى بشأن برنامج القراءة الموحد للعدادات
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه من المستهدف أن يتم تعميم برنامج القراءات الموحد والذي يهدف لتسجيل القراءات بدقة عالية للوصول لفاتوره سليمة، علي مستوي الجمهورية بحلول إبريل ٢٠٢٠.
النواب: انخفاض أسعار 8 سيارات خلال يناير 2020
كشف النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان عن تخفيض أسعار السيارات المستوردة من الصين وكوريا واليابان وأمريكا موديل 2018 و2019 إلى 10 % خلال شهر يناير من العام المقبل فى حالة ثبات أسعار الدولار عند 16.16 جنيه وهى شيفروليه الكورى والجيب الأمريكانى والشيرى الصينية و الهيونداى الكورى والجيلى الصينى و التويوتا والهوندا والنيسان اليابانى.
الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مروجي الشائعات
أحال رئيس مجلس النواب في جلسته العامة /الاثنين/ برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، مشروع قانون مقدما من النائب سليمان وهدان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن مكافحة الشائعات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وزارة الصحة تعلن موعد إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض الكلي
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مبادرات الصحة العامة مازالت تستكمل عملها ومنها المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، موضحة أنه تم الاتفاق مع وزيري التربية والتعليم والزراعة على وضع معايير ذات جودة للوجبات الغذائية المقدمة لتلاميذ المدارس، بما يتناسب مع الخريطة الصحية الغذائية لهم.
داخل البرلمان | الصحة ترد على الجدل حول تكليف الأطباء الجديد
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن الوزارة عملت على مدار عام للخروج بنظام تدريب الأطباء الجديد ببرنامج الزمالة المصرية، موضحةً أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني للأطباء، والذي يأتي في ظل التحول والتغيير الكبير الذي تشهده المنظومة الصحية في مصر وفي ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
الردع واجب.. تحرك عاجل من البرلمان بشأن واقعة التنمر ضد شاب أفريقي
أكد العميد جمال محفوظ أمين سر لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، ان التنمر والتعرض لأى أخ عربى أو افريقي متواجد على الاراضى المصرية أمر مرفوض تماما، معقبا:" تابعت واقعة تنمر وتعدٍ بالسب والقذف علي شاب افريقي الجنسية بسبب بشرته السمراء والامر احزننى للغاية".
تضمّن عقوبات على الزي غير المحتشم .. عبد العال يشن هجوما على مشروع قانون الذوق العام
شن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، هجوما حادا على مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي، بشأن الذوق العام، والذي تحدثت فيه عن طريقة الملبس للبعض مثل "البنطلونات المقطعة" وارتداء زي غير محتشم في الأماكن العامة .
عن تحسن ترتيب مصر.. وزير الكهرباء: بطلع الأول على الفصل ومش راضي عن المركز الـ77
كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تقدم الترتيب المصري فى مؤشر الحصول على الكهرباء ليقفز 68 مركزا خلال 5 سنوات فقط.
أي موظف هيعمل غلطة هيترفد.. وزير الكهرباء يزف بشرى بشأن برنامج القراءة الموحد للعدادات
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه من المستهدف أن يتم تعميم برنامج القراءات الموحد والذي يهدف لتسجيل القراءات بدقة عالية للوصول لفاتوره سليمة، علي مستوي الجمهورية بحلول إبريل ٢٠٢٠.
النواب: انخفاض أسعار 8 سيارات خلال يناير 2020
كشف النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان عن تخفيض أسعار السيارات المستوردة من الصين وكوريا واليابان وأمريكا موديل 2018 و2019 إلى 10 % خلال شهر يناير من العام المقبل فى حالة ثبات أسعار الدولار عند 16.16 جنيه وهى شيفروليه الكورى والجيب الأمريكانى والشيرى الصينية و الهيونداى الكورى والجيلى الصينى و التويوتا والهوندا والنيسان اليابانى.
الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مروجي الشائعات
أحال رئيس مجلس النواب في جلسته العامة /الاثنين/ برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، مشروع قانون مقدما من النائب سليمان وهدان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن مكافحة الشائعات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وزارة الصحة تعلن موعد إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض الكلي
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مبادرات الصحة العامة مازالت تستكمل عملها ومنها المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، موضحة أنه تم الاتفاق مع وزيري التربية والتعليم والزراعة على وضع معايير ذات جودة للوجبات الغذائية المقدمة لتلاميذ المدارس، بما يتناسب مع الخريطة الصحية الغذائية لهم.
داخل البرلمان | الصحة ترد على الجدل حول تكليف الأطباء الجديد
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن الوزارة عملت على مدار عام للخروج بنظام تدريب الأطباء الجديد ببرنامج الزمالة المصرية، موضحةً أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني للأطباء، والذي يأتي في ظل التحول والتغيير الكبير الذي تشهده المنظومة الصحية في مصر وفي ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.