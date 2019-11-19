جامعة حلوان تنظم مسابقة الإنشاد الديني

تنظم إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، تحت الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مسابقة للانشاد الدينى.



بحضور الدكتور أحمد الكحلاوى، والمنشد محمود ياسين التهامى.



تتكون لجنة التحكيم من الدكتور حازم عبد العظيم بقسم الموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية، والدكتور محمد عارف بقسم الصولفيج بكلية التربية الموسيقية.



وتبدأ فعاليات المسابقة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الموافق 19 نوفمبر 2019 وتستمر حتى 21 نوفمبر 2019 بقاعة الدكتور حسن حسنى بمقر الحرم الجامعى بعين حلوان.