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مرأة

بـ هاف ستومك | دوللى شاهين تتألق بإطلالة رياضية جريئة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:21 ص
دوللى شاهين
دوللى شاهين
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نهى هجرس
نشرت الفنانة دوللى شاهين، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام" بإطلالة جريئة، وأرتدت بها هوت شورت باللون البينك الغامق، وتوب هاف ستومك باللون الأسود المشجر الذى يكشف عن رشاقتها وجمالها

وأعتمدت دوللى شاهين، فى الماكياج على جمال بشرتها الصافية والناعمة، ورفعت شعرها الأسود الطويل على طريقة الكعكة التى تتناسب مع إطلالتها الرياضية الأنيقة

وعلقت دوللى شاهين على الصورة.. أتمنى لكم ليلة سعيدة.. أحبكم
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