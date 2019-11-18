أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 18-11-2109

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:
أشعة جديدة لـ أليو ديانج في الأهلي
خضع المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لأشعة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مالي الذي ودع بطولة إفريقيا تحت 23 سنة المقامة حاليا في مصر.
يانكون يركز على العرضيات في مران حراس مرمى الأهلي
ركز يانكون ميشيل مدرب حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الكرات العرضية في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الجهاز الفني خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد.
برنامج بدني خاص لشباب الأهلي مع الفريق الأول
قام لاعبو فريق الشباب بالنادي الأهلي الذين تم تصعيدهم للمشاركة في مران الفريق الأول، بتنفيذ برنامج بدني خاص، على هامش مران اليوم الذي أقيم على ملعب التتش.
رجال طائرة الأهلي يفوز على بتروجت في الدوري
حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب نظيره فريق بتروجت في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري.
أشعة جديدة لـ أليو ديانج في الأهلي
خضع المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لأشعة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مالي الذي ودع بطولة إفريقيا تحت 23 سنة المقامة حاليا في مصر.
يانكون يركز على العرضيات في مران حراس مرمى الأهلي
ركز يانكون ميشيل مدرب حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الكرات العرضية في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الجهاز الفني خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد.
برنامج بدني خاص لشباب الأهلي مع الفريق الأول
قام لاعبو فريق الشباب بالنادي الأهلي الذين تم تصعيدهم للمشاركة في مران الفريق الأول، بتنفيذ برنامج بدني خاص، على هامش مران اليوم الذي أقيم على ملعب التتش.
رجال طائرة الأهلي يفوز على بتروجت في الدوري
حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب نظيره فريق بتروجت في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري.