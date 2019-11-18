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توك شو

المطرب الشعبي شادي الأمير يستغيث على الهواء ومحامي طليقته يعلق .. فيديو

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:27 م
ة شادى الأمير
ة شادى الأمير
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عبد الخالق صلاح
قال بلال عادل محامي زوجة المطرب الشعبي شادي الأمير، أن من وضع الطفلين على «سلم العمارة»، هو شقيق المطرب، موضحا: أن المشكلات بينهما مالية لعدم إرساله أموال لدفع إيجار الشقة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن الطفلين ظلا على سلم العمارة لمدة يوم كامل، ووالدتهما لا تعلم شئ عن وجودهما بالشارع بعد أن تم تسليمهما إلى شقيق المطرب.

ومن جانبه قال الأمير، إنها للمرة الثالثة التي تترك زوجته اطفالها في الشارع، موضحا أنه في آخر مرة تركتهما مع فكهاني في الشارع للضغط عليه .

وأشار الأمير إلى أن الأطفال موجودين الآن في دار رعاية بالغربية تابعة للدولة، وحاول استخراجهما لكنه لم ينجح، وتابع: « انجدوني أنا وأولادي منها مش عارفين نعمل معها ايه بتقولي مش هسيبك غير بالدم».
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