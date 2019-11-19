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توك شو

الفريق أسامة ربيع: لدينا 16 محطة مراقبة بطول قناة السويس

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:06 ص
رئيس هيئة قناة السويس
رئيس هيئة قناة السويس
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قسم التوك شو
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إننا دائما نقوم بتطوير المجرى الملاحي كما نقوم بعملية مسح حتي نتأكد ان العمق 66 قدم مازال كما هو لان عند حركة السفن تتحرك الرمال وبالتالي يمكن ان يكون هناك منطقة اعلى من الاخرى .

وأضاف " ربيع " خلال تصريحات تليفزيونية، نقوم بتشغيل الكركات دائما لاستمرار العمق كما هو 66 قدم ، وبالتالي هناك 16 محطة مراقبة بطول القناة تقوم بتقديم الارشادات الي السفن لعدم حدوث اى خطأ .

وأشار " ربيع " إلى ان العام الماضى مر لدينا مليار و 200 طن بضائع لم يعود علينا منها اى استفاده إلا رسوم العبور فقط، ونقوم بعمل مناطق لوجستية ومواني بحيث نقوم بجذب السفن لدينا لعمل صناعات وهذا هو المحور الأساسي القادم .
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