لجنة الانتخابات بتحالف الأحزاب المصرية توافق علي آليات وأهداف واختصاصات اللجنة.. وتؤكد:اعتماد آليات لاختيار المرشحين وفق استطلاعات للراي في الدوائر..وتضع ضوابط للدعاية الانتخابية وطريقة التمويل

لجنة الانتخابات بتحالف الأحزاب المصرية:

توافق علي آليات وأهداف واختصاصات اللجنة

توافق علي آليات وأهداف واختصاصات اللجنة

تشكيل لجنة فنية تتلقي طلبات الترشح وفحص الملفات

لجان فرعية بالمحافظات تضم برلمانيين وشيوخ السياسية

اعتماد آليات لاختيار المرشحين وفق استطلاعات للراي في الدوائر

ووضع ضوابط للدعاية الانتخابية وطريقة التمويل





عقدت لجنة الانتخابات بتحالف الأحزاب المصرية أول اجتماع لها منذ قليل برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس اللجنة ورئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والمهندس تيسير مطر أمين عام التحالف ورئيس حزب إرادة جيل وحضور أعضاء المجلس الرئاسي للتحالف الممثل في رؤساء أحزابه الـ 40.





ووافق المجلس الرئاسي للتحالف علي مقترح التشكيل الذي تضمن اختيار رئيس اللجنة بقرار من المجلس الرئاسي للتحالف علي أن تضم في عضويتها من يرغب من رؤوساء وأعضاء الأحزاب أو من يرونه مناسبا من ذوي الخبرات كما تقرر تشكيل " لجنة فنية " تتبع لجنة الانتخابات علي أن تكون من خمسة أعضاء يتولون تلقي طلبات الترشح من رؤوساء الأحزاب وترتيب الأوراق المقدمة في ملفات مستقلة لكل حزب وكل مرشح علي حدة كما تختص اللجنة الفنية أيضًا بإعداد جدول أعمال لكل اجتماع تعقده لجنة الانتخابات وكذلك تجهيز محاضر لكل المناقشات والقرارات والتوصيات التي تصدر في كل اجتماع.





كما وافق المجلس الرئاسي علي تشكيل لجان فرعية بالمحافظات تتبع لجنة الانتخابات الرئيسية ويترأس كل لجنة عضو من أعضاء المجلس الرئاسي للتحالف " أو من يرشحونه " وتضم في عضويتها عدد من البرلمانيين السابقين وشيوخ السياسة بالمحافظات وتقتصر مهمتهم علي التواصل مع مرشحين أقوياء يمكنهم أن يخوضوا الانتخابات باسم التحالف وإبداء الراي في عدد من الاسماء المعروضة للترشح باسم التحالف علي أن يكون رأيهم استشاري غير ملزم لا للجنة الانتخابات الرئيسية ولا للمكتب التنفيذي ولا للمجلس الرئاسي ولكنه مجرد رأي استرشادي يؤخذ به او لا يؤخذ .









واستعرض اللواء رؤوف السيد علي رئيس اللجنة نص المقترح الذي ناقشه المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية كالآتي:





أولًا - المقدمة

يأتي قرار تشكيل " لجنة للإنتخابات " داخل تحالف الإحزاب المصرية بمثابة قرار عقلاني يحسب لقادة التحالف فالتواصل والتنسيق والحوار المفتوح مع شركاء التحالف " رؤساء الأحزاب بالمجلس الرئاسي " حول ملف الانتخابات والترشيحات أمر تفرضه الضرورة والمصلحة العامة وبالتالي فإن تكليف كيان يكون مسئولًا عن هذا الملف الحيوي يدخل في إطار التخطيط الجيد والمدروس ويعد بمثابة خطوة إيجابية نحو ترتيب البيت من الداخل بما يساعدنا علي اتخاذ القرار السليم وبما يؤهلنا في النهاية للوصول إلى الغاية المستهدفة.





حيث تُعد العملية الانتخابية واحدة من أكبر الفعاليات الإدارية وأكثرها تعقيدًا خاصة عندما تُجري وسط منافسات شرسة وفي ظل وجود منافسين أقوياء ونظرًا لتعقيدات الإدارة الانتخابية فالأمر يستدعي بأن تُعهد مسؤولية فعالياتها إلى لجنة تتولي شئونها ونحسب أن هكذا يفعل " التحالف " .





ومن هنا تنطلق رؤيتنا المقترحة حول كيفية تشكيل اللجنة وآليات إدارتها وعدد أعضائها واختصاصاتها والهدف المرجو منها وطريقة إدارة العمل بداخلها بشكل علمي ومهني يفترض أن يكون متفق عليه مسبقًا بما يجنبنا السقوط في العشوائية التي قد تعرضنا جميعًا لخسارة كبري نحن في غني عنها.





ثانيًا - الأهداف

الوصول للأهداف المرجوة يتبعه ضرورة التنظيم الجيد ووضع أطر موضوعية ونظم إدارية تحفظ حقوق وواجبات أعضاء التحالف وتوفر قدر ملائم من الضمانات بما يحمي معايير الحياد والاستقلالية والنزاهة.





وبما أن التحالف يستهدف تحقيق قدر مناسب من التمثيل الملائم في المجالس النيابية أو المحلية القادمة فإن الأمر يستدعي معه ضرورة ترتيب الأوضاع من الداخل والعمل بشكل علمي ومنهجي مدروس يقوم علي أساس التوافق والتشاور بين كل قيادات تحالف الأحزاب المصرية الذين يمثلون نموذج وطني مشرف ومحترم ويعدون بمثابة جزء اصيل من النسيج الوطني المخلص الذي يمنحهم شرف تمثيل الشعب تحت القبة النيابية.





وبالتالي فإننا نستهدف من وراء تشكيل هذه اللجنة عدد من الغايات منها الآتي:

1- ضمان تمثيل مشرف لتحالف الأحزاب المصرية في المجالس النيابية والمحلية القادمة " النواب ، الشيوخ ، المحليات " تمثيل يتوافق مع ما يحققه من ثقل وقوة في المشهد السياسي.

2- الحرص علي ترتيب وتنظيم الجهود لاختيار أفضل العناصر وأكثرها خبرة وقبولًا في الشارع المصري علي أن يتوافر لديها معايير النزاهة والشرف والسمعة الطيبة.

3- تقديم نموذج ديمقراطي مشرف أمام المراقبين من كل دول العالم بان مصر تشهد تعددية حزبية وعملية ديمقراطية واعية ومنافسة انتخابية نزيهة وهذا لن يتحقق إلا إذا كان هناك بالفعل جهد وعمل دؤوب علي الأرض من جانب التحالف.



