فورد موستنج ماخ اي SUV الكهربائية تكشف عن نفسها رسميا.. صور

كشفت فورد النقاب عن موستنج ماخ اي 2021 الكهربائية، وهي كروس اوفر رياضية أنيقة بمقدمة جريئة ومصابيح LED رشيقة ومصد أمامي منخفض رياضي.



وتستمر لغة التصميم الجريئة في باقي الجسد، مع خط سقف مائل أشبه بالكوبيه وسطوح منحنية بشكل سلس ورفارف خلفية بارزة ومقابض أبواب مخفية.



بالانتقال للداخلية نرى تصميما مبسطا ومواد فاخرة ولوحة عدادات رقمية 10.2 إنش مع شاشة معلومات ترفيهية لمسية ضخمة 15.5 إنش تذكرنا بشاشات سيارات تيسلا، وتشمل خيارات السيارة سقفا زجاجيا "بانورامي" وإضاءة محيطية وتدفئة وتهوية المقاعد.



وستنطلق ماخ اي بخمس نسخ مختلفة بأسعار تبدأ من 43,895 دولار (165,000 ريال) للنسخة الأساسية، مع أنظمة دفع خلفي أو رباعي وقوة 255 حصانا وعزم دوران 414 نيوتن.متر لنسخة الدفع الخلفي، مع ارتفاع الرقم إلى 565 نيوتن.متر للدفع الرباعي، وتتسارع السيارة إلى 96 كم\س في حوالي 6 ثوان بمدى 338 كيلومترا لكل شحنة.



في المقابل، نسخة GT الأعلى أداء في المجال يبدأ سعرها من 60,500 دولار (227,000 ريال) بقوة 459 حصانا وعزم دوران 830 نيوتن.متر ونظام دفع رباعي بمدى 378 كيلومترا، وتتسارع GT إلى 96 كم\س في أكثر من 3 ثوان.



وبدأت فورد باستلام الطلبيات بالفعل على ماخ اي 2021 مع بداية التوصيل في نهاية 2020، بينما ستتأخر نسخة GT عالية الأداء إلى 2021.