قائد بحجم الوطن.. منى المراغى توجه رسالة للرئيس السيسى .. شاهد

نشرت الإعلامية منى المراغى منشورا من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " توجة فيه رسالة للرئيس السيسى فى عيد ميلاده .









وكتب الإعلامية منى المراغى " قائد بحجم الوطن وقائدا استثنائيا:

لم تكن هذه المرة هي المرة الأولى التي أحاول فيها أن أكتب عن قائد عملاق بحجم رئيسنا العظيم, ودرع صلب من دروع الوطن, لقد حاولت مرات ومرات أن أكتب خواطر ، لكنني كنت أشعر بأني لست في مقام الكتابة عن شخص أعطى الوطن أغلى ما يملك,





ووقف إلى جانب الحق كالطود الشامخ الذي لا تزيده الأيام إلا ثباتًا ورسوخًا, لكن هذه المرة أبى قلمي إلا أن يغامر بما تجود به ذاكرته ليخوض بحرًا من بحار الشجاعة، ويكتب عن عملاق من عمالقة الوطن وقائد بحجم وطن,





ليكتب عن القائد العظيم, والرمز الحكيم, رجل بحجم شعب, وعسكري بعقلية سياسي, عن مناضل جسور, ووطني غيور, عرفته مصر حكيمًا سديد الرأي موفق المشورة.









شخصية هي عصارة ناضجة من تجارب الحياة, ودرع من دروع الوطن, لا تزيدها الأيام إلا صلابة في الموقف, وإخلاصًا لوطنه لم يتاجر في قضاياه يومًا من الأيام, شخص تمنحه الأيام مع بزوغ كل فجر جديد, شهادة وفاء ووثيقة عرفان, وتضع على صدره وسام شرف لمواقفه التي لا ينكرها إلا جاحد, أو صاحب حقد بعينيه رمد لا يرى إلا ما يوافق هواه, ويخدم مصالحه.





إنه ذلك الشخص الذي يدور مع مصلحة الوطن أينما دارت, ولا ينحني ولا ينكسر أمام كل المتغيرات التي لا تخدم الوطن، بل يعرفه الجميع بمواقفه البطوليه والرجوليه والانسانية والوطنية في كل النواحي،عرف هذا القائد الهمام الضرغام بالحنكه والحكمة والتوازن والوسطية في جميع توجهاته التي كانت لاتخدم الا مصالح الوطن والمواطنين فقط، ولا غرو في ذلك فتغليب مصالحة الوطن على مصالح الأشخاص, وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة, سمةٌ تعلمها القائد من بدايتة من مدرسة الحياة التي تعلم فيها الكثير والكثير..إنه أخ وأب وقائد روحي لجميع المصريين.









إن أهم مايميز هذا القائد العظيم، أنه رجل لا يفرط بالثوابت الوطنية, وانه شخص استطاع أن يشق طريقه في مختلف الظروف السياسية، وأن يبحر ويتخطى الأمواج والعواصف, وقد تظل الكلمات التي تكتب نفسها عنه, حائرة وعاجزة عن أن تخوض بحر شجاعته,





وتغوص أعماقه لتستخرج منه درة ثمينة المقال, يُلخص بها هذا الرجل بأقل وصف وأبلغ تعبير, وأصدق عبارة.









الرجل الذي عرفه العالم مناصرًا ومؤيدًا للحق دومًا, لا يعرف علو منزلته, وشرف نضاله, وسعة حكمته، وحسن تصرفه, إلا من قرأ صفحات مسيرته الوطنية.





القائد الممتطي صهوة العز, يامن لا تحب العيش إلا في معالي العزة, ودهاليز الكرامة, بعيدًا عن بريق المجاملات, وضوضاء المدائح, يامن تحب المساكين, وتحنوا اليهم, وتتألم لجندك وكأنك أب لواحد منهم، أهلًا بقائد الامن والاستقرار– أيها القائد- كما عهدناك رجل المرحلة, وقائد تاريخي تبرز عند كل منعطف كمنقذ مصر من الانزلاق الذي يراد له من قبل أعدائه, لقد جئت في الوقت المناسب ،لقد عرفناك رجلًا تحب الصدارة, صدارة الخير والمحبة والعطاء والتضحية والبذل والفداء من أجل هذا الوطن الذي يستحق منا الكثير.





الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي كل عام و سيادتكم بخير أطال الله في عمرك و سدد خطاك دائمًا و ابدًا .