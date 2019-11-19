تم رفضه.. نحاتة المنيا تجسد الشاعر أحمد فؤاد نجم في تمثال جديد.. فيديو

قالت مى عبدالله نحاتة المنيا، إنها نحتت تمثالا للشاعر أحمد فؤاد نجم من أجل عرضه فى صالون الشباب التابع لوزارة الثقافة وأن اللجنة المختصة بقبول الأعمال وعرضها فى الصالون رفضت عرض التمثال.





وأضافت مى عبدالله خلال مشاركتها الهاتفية فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أنها قدمت صورا للتمثال المنحوت للشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم ولم يحظ بالقبول لديهم كمثل أعمال كثيرة أخرى تم رفضها.





وتابعت مى عبدالله، أنها ليست المرة الأولى التى ترفض فيها اللجنة أعمالها وأنها لها أعمال تم قبولها وعرضت فى صالون الشباب من قبل.



