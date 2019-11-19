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توك شو

تم رفضه.. نحاتة المنيا تجسد الشاعر أحمد فؤاد نجم في تمثال جديد.. فيديو

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:20 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
قالت مى عبدالله نحاتة المنيا، إنها نحتت تمثالا للشاعر أحمد فؤاد نجم من أجل عرضه فى صالون الشباب التابع لوزارة الثقافة وأن اللجنة المختصة بقبول الأعمال وعرضها فى الصالون رفضت عرض التمثال.

وأضافت مى عبدالله خلال مشاركتها الهاتفية فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أنها قدمت صورا للتمثال المنحوت للشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم ولم يحظ بالقبول لديهم كمثل أعمال كثيرة أخرى تم رفضها.

وتابعت مى عبدالله، أنها ليست المرة الأولى التى ترفض فيها اللجنة أعمالها وأنها لها أعمال تم قبولها وعرضت فى صالون الشباب من قبل.

وأوضحت مى عبدالله، أنها عندما كتبت على موقعها الخاص بالفيس بوك كانت قاصدة أنها توضح وجهة نظرها فى أن الرفض لم يكن بداية فشل أى شئ.
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