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حوادث

الحكم على 6 متهمين في قضية الاتجار بالبشر

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:21 ص
الحكم على 6 متهمين
الحكم على 6 متهمين
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اسلام مقلد
تصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الحكم في محاكمة 6 متهمين بالاتجار بالبشر في منطقة الأزبكية.

يصدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد، وأيمن عبد اللطيف، وأحمد صابر.

كشف قرار الإحالة الصادر في القضية رقم 17921 /178 لسنة 2018 جنايات الأزبكية، أن المتهمين هم "حمادة ر." جزار، و"مصطفى ع." عامل بمسجد، و"محمد أ." عامل، و"محمد ع." نجار، و"محمود خ.." عامل، و"سعيد م." عاطل في غضون عام 2018 بدائرة قسم الأزبكية، قاموا جميعا بالانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، واستغلوا الحاجة المالية للمجني عليهم "أحمد م."، و"محمد ص."، و"رضا ك."، و"علي و."، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وهو ما ترتب عليه إصابة المجني عليه "أحمد م."، وارتبطت تلك الجريمة بجرائم زراعة الأعضاء وتم إحالتهم جميعا للجنايات.


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