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تعليم

مصر وافريقيا وعلاقات متبادلة.. ندوة بآداب القاهرة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
أعلنت كلية الاداب بجامعة القاهرة تنظيم ندوة تحت عنوان "مصر وافريقيا وعلاقات متبادلة" يوم 27 نوفمبر الجارى بمقر الكلية بجامعة القاهرة.

وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور احمد الشربيني عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة والدكتور رجاء احمد علي وكيل كلية الاداب لشؤون خدمة المجتمع بجامعة القاهرة.

ويتحدث خلال الندوة الدكتورة امال شاور الاستاذ بقسم الجغرافيا والدكتور احمد حسن عميد الكلية السابق.
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