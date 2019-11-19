رئيس شعبة صناعة الدواء: إرادة سياسية لحل مشاكل القطاع.. فيديو

قال علي عوف رئيس شعبة صناعة الأدوية، إن هناك إرادة سياسية جادة لحل مشاكل قطاعات كثيرة منها قطاع الدواء الذي يعتبر أمن قومي.



وأضاف علي عوف في مداخلة هاتفية في برنامج " هنا العاصمة " المذاع على قناة "سي بي سي": "صناعة الدواء شهدت الكثير من المعوقات والتحديات ومنها التصدير، وهناك مصانع جادة ترغب في التصدير ولكنها غير قادرة على التصدير".



وتابع على عوف: "تحدثنا عن المشاكل الحقيقية التي تواجهنا في التصدير، والمشكلة الرئيسية التي تواجهنا هي تسعير الدواء والتسجيل والمعامل وهناك قوائم انتظار في تسعير الدواء".