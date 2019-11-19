اخبار الفن .. غضب عربي بسبب فيلم سعودي في مهرجان إسرائيلي.. مطرب شعبي يكشف تفاصيل إلقاء أطفاله في الشارع

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.
ماذا قال المطرب الشعبي شادى الأمير عن إلقاء أطفاله في بير سلم عمارة؟ .. فيديو
كشف المطرب الشعبى شادى الأمير تفاصيل جديدة في واقعة إلقاء أطفاله فى بئر سلم عمارة سكنية.
غضب عربى.. فيلم سعودى يفتتح مهرجانا فى إسرائيل
غضب كبير اجتاح الأوساط السينمائية العربية بعد الإعلان عن افتتاح فيلم المخرجة السعودية هيفاء المنصور لمهرجان سينما المرأة الإسرائيلي، المقرر إقامته في ديسمبر المقبل.
فى عيد ميلاده.. تعرف على أشقاء أحمد حلمى ومهنته قبل التمثيل
يحتفل اليوم الفنان أحمد حلمى بعيد ميلاده الذى قدم عددا من الأعمال السينمائية التى أمتعت الجمهور والتى برع فى أدائها بطريقة كوميدية.
فى ذكرى ميلاده .. اللحظات الأخيرة فى حياة البيه البواب أحمد زكى
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل احمد زكى والذى ترك وراءه ارثا فنيا كبيرا يظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.
النغنوغ حبيبة بابا.. محمد علي سليمان يكشف حقيقة وجود خلافات مع ابنته أنغام
انتشر منذ عدة أيام، منشور غامض للموسيقار محمد علي سليمان، عبر حسابه الرسمي على "الفيسبوك"، ما جعل البعض يروج لوجود خلافات بينه وبين ابنته الفنانة أنغام.
سارة نخلة من محكمة الأسرة: صدقيه لما يقول هاوديكى أماكن عمرك ما روحتيها
نشرت الفنانة سارة نخلة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أثناء تواجدها فى محكمة الأسرة للانتهاء من إجراءات الطلاق بعد تأييد الحكم بحبس أحمد عبد الله لمدة عامين ساخرة مما تتعرض له.
ماذا قال المطرب الشعبي شادى الأمير عن إلقاء أطفاله في بير سلم عمارة؟ .. فيديو
كشف المطرب الشعبى شادى الأمير تفاصيل جديدة في واقعة إلقاء أطفاله فى بئر سلم عمارة سكنية.
غضب عربى.. فيلم سعودى يفتتح مهرجانا فى إسرائيل
غضب كبير اجتاح الأوساط السينمائية العربية بعد الإعلان عن افتتاح فيلم المخرجة السعودية هيفاء المنصور لمهرجان سينما المرأة الإسرائيلي، المقرر إقامته في ديسمبر المقبل.
فى عيد ميلاده.. تعرف على أشقاء أحمد حلمى ومهنته قبل التمثيل
يحتفل اليوم الفنان أحمد حلمى بعيد ميلاده الذى قدم عددا من الأعمال السينمائية التى أمتعت الجمهور والتى برع فى أدائها بطريقة كوميدية.
فى ذكرى ميلاده .. اللحظات الأخيرة فى حياة البيه البواب أحمد زكى
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل احمد زكى والذى ترك وراءه ارثا فنيا كبيرا يظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.
النغنوغ حبيبة بابا.. محمد علي سليمان يكشف حقيقة وجود خلافات مع ابنته أنغام
انتشر منذ عدة أيام، منشور غامض للموسيقار محمد علي سليمان، عبر حسابه الرسمي على "الفيسبوك"، ما جعل البعض يروج لوجود خلافات بينه وبين ابنته الفنانة أنغام.
سارة نخلة من محكمة الأسرة: صدقيه لما يقول هاوديكى أماكن عمرك ما روحتيها
نشرت الفنانة سارة نخلة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أثناء تواجدها فى محكمة الأسرة للانتهاء من إجراءات الطلاق بعد تأييد الحكم بحبس أحمد عبد الله لمدة عامين ساخرة مما تتعرض له.