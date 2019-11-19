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الفريق أسامة ربيع: قناة السويس مؤمنة بشكل كامل.. ومرشدونا محترفون

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:20 ص
قناة السويس
قناة السويس
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هاني حسين
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة مؤمنة بشكل كامل من القوات المسلحة، مضيفا:" نؤمنها فنيا بالعلامات الاسترشادية التي تحتاجها السفن العابرة ليلا ونهارا ومتواجدة كل 15 كيلو متر".

وأضاف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات تليفزيونية: " نؤمن القناة بمرشدين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة والتدريب لإرشاد السفينة طوال فترة مرورها للقناة".

وأوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: " قبل إنشاء قناة السويس الجديدة؛ كانت حركة المرور في القناة تتعطل، حال تعطل أي سفينة، لحين إصلاح العطل، ولكن عقب إنشاء (الجديدة) أوجدنا بها قنوات جانبية لنقل السفن وتأمين استمرار الحركة داخل القناة".
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