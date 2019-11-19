بعد تحقيقات العزل.. ترامب في ورطة أمام مجلس النواب بسبب الكذب على مولر

يحقق مجلس النواب الامريكي فيما اذا كان الرئيس دونالد ترامب كذب على المحقق الخاص روبرت مولر في إجابات مكتوبة قدمها الرئيس الأمريكي بشأن التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.



وأبلع مستشار عام بمجلس النواب الامريكي محكمة الاستئناف بمقاطعة كولومبيا أن الرئيس الأمريكي لم يصدق فيما قدمه، وفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية.



ويأتي هذا التطور عقب إدانة روجر ستون المقرب من دونالد ترامب والذي عمل مستشارا لحملته الانتخابية لفترة طويلة، حيث اتهم بالإدلاء بشهادة زور أمام الكونجرس الأمريكي، والتلاعب بالشهود.



لكن ترامب أخبر مولر أنه لا يتذكر أي مناقشة له مع ستون حول فضيحة الكشف عن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالحزب الديمقراطي عام 2016.



وافادت الشبكة الأمريكية بأن الخطاب الموجه للمحكمة يوم الاثنين أكد أن هناك أدلة ، للأسف الشديد ، على أن الرئيس ربما قدم إجابات غير صادقة وهذا جزء رئيسي من التحقيق في الاقالة.



وظلت مسألة ما اذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرقل عمل العدالة من خبال الكذب المحتمل على المحقق مولر، محل نقاش داخل مجلس النواب الأمريكي منذ أشهر، وذلك في إطار مراجعة أوسع للجنة القضائية للمجلس.



يأتي ذلك في وقت تستعد فيه لجنة الاستخبارات في مجلس النواب للأسبوع الثاني من الجلسات العلنية في قضية عزل ترامب، ومن المقرر أن يمثل أمام المحققين في الأيام المقبلة عدد من الذين يعدون شهودا رئيسيين في القضية، بمن فيهم سفير الإدارة الأمريكية لدى الاتحاد الأوروبي، جوردون سونلاند.



ويتمحور تحقيق العزل حول الاتصال الهاتفي الذي جرى، في يوليو الماضي، بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حيث يعتقد الديمقراطيون أن ترامب، باستغلال ملف المساعدات العسكرية إلى كييف، مارس الضغط على حكومة كييف بغية إجبارها على فتح تحقيق مع هانتر بايدن، العضو السابق في مجلس إدارة شركة "بوريسما" الأوكرانية، ونجل المرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة جو بايدن.