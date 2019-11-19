هاني حتحوت عن تصريحات البدري: لا تليق بمنتخب حاصل على البطولة 7 مرات.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت إن من تابع مباراة مصر مع جزر القمر «متنكد كرويًا»، ولا أحد يرضيه الأداء الباهت أمام منتخبات ضعيفة مقارنة بمصر.



وأكد حتحوت خلال تقديم برنامج «الماتش» المذاع علي « صدى البلد»، أن تصريحات حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر،عن ثقته في تأهل المنتخب لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، لا يليق بمنتخب حاصل على البطولة 7 مرات وكان وصيف النسخة قبل الماضية.



وأكد حتحوت أننا سنشارك في البطولة بطريقين لا ثالث لهما، أولهما الحظ والتوفيق وهما غير مضمونين للاستمرار مع المنتخب للنهاية والحصول على بطولة، والطريق الثاني أن يكون لدينا كرة قدم حقيقية .

