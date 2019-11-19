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توك شو

الفريق أسامة ربيع: لم نرصد مشكلة أمنية واحدة منذ افتتاح قناة السويس

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:00 ص
قناة السويس
قناة السويس
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هاني حسين
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن السفن تبلغنا بنوعية الحمولة وحجمها، مع التسجيل، ومصر تحترم الاتفاقيات، مشيرا إلى أن اتفاقية القسطنطينية تسمح لكل السفن بالعبور في قناة السويس، عدا سفن المخدرات، وسفن الدول التي بيننا وبينها حالة حرب قائمة، والسفن الناقلة للعبيد.

وأضاف أسامة ربيع، في تصريحات تليفزيونية،: "يجب ألا يكون لأي مواد كيميائية أو نووية عابرة لقناة السويس أي تأثير على الخارج ويمنع مرورها حال تسرب الإشعاعات".

وأوضح أسامة ربيع أن "السفن ذات الاهمية الخاصة التي تحمل الأسلحة والمواد الكيماوية المصرح بمرورها، ترافقها وحدات القوات المسلحة طوال فترة تواجدها بالقناة"، مضيفا: "لم نرصد مشكلة أمنية واحدة في قناة السويس منذ افتتاحها".
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