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توك شو

السفير الإثيوبي في مصر: يجب الالتزام بعدم الإضرار بالدول المستقبلة لـ مياه النيل.. فيديو

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:06 ص
دينا مفتى-السفير
دينا مفتى-السفير الاثيوبى
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قسم التوك شو
قال دينا مفتي، السفير الإثيوبي في مصر، إن الاجتماع الأخير الذي تم في البيت الأبيض، كان بنَّاءَ، بحيث أننا وقعنا اتفاقا بعد الحوار وناقشنا عدة قضايا متعلقة بمسألتي نموذج السد، ومن ثم استخداماته.

وأضاف السفير الإثيوبي في مصر، خلال مشاركته الهاتفية فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أنهم قد عرضوا آراءهم بكل وضوح، في وجود المراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنهم قدموا الاتفاق على الالتزام بالمبادئ الجيوبيت وهي المبادئ التي وضعها القائدين فى الخرطوم فى اللقاء الماضى".

وتابع السفير الإثيوبي في مصر، أنه لا بد وأن يكون هناك التزام في جميع الموارد الحكومية ومبادئ استخدام المياه وايضا عدم الإضرار بدول التى تصلها مياه النيل، كما اتفقا على الاستمرار فى هذا اللقاء بالقاهرة.

وأوضح السفير الإثيوبي في مصر، أن هذا الاجتماع قد لا يكون إنجازا أو اختراقا، لكنه بنَّاء، أى أنه تحصل على نتائج، مشيرا إلى أنه كان هناك تأخير فى الحصول على نتائج اللقاءات السابقة.
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