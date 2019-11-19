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مرأة

في اليوم العالمي للرجل.. 5 نصائح مهمة للحفاظ على الصحة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:36 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
يحتاج الكثير من الرجال إلى الاهتمام بصحتهم ولياقتهم البدنية، ولكنهم لا يعرفون الكثير حول هذا الموضوع وأهميته، وما الذي يمكن أن يحدث لهم إذا أهملوا كثيرا في صحتهم، وقدم موقع "healthy women" بعض النصائح وهى:

- اتباع نظام غذائى صحى

يجب عليك تناول نظام غذائي منخفض الدهون ،والكوليسترول والملح، والحرص على تناول كوبان من الفاكهة يوميًا ، ويمكن أن تساعد الحبوب الكاملة والألياف على تحسين صحتك ومنع أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.

- النشاط البدني

يجب محاولة الحصول على 30 دقيقة من النشاط البدني المعتدل في معظم أيام الأسبوع، وما يصل إلى 10 دقائق من النشاط البدنى عدة مرات في اليوم، وتساعد الرياضة الرجال على تحسين صحتهم بشكل كبير.

- الإقلاع عن التدخين

يحتوي دخان التبغ على أكثر من 4000 مادة كيميائية وهو سبب معروف للسرطان، ويزيد التدخين أيضًا من احتمال ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ومشاكل الرئة ومشاكل صحية أخرى، ولذلك يجب عليك أن تتوقف عن فورًا

- تقليل الجهد

يضغط العديد من الرجال على أنفسهم بالكثير من العمل ، مما قد يرفع مستويات التوتر مع مرور الوقت ، يمكن أن يؤثر الضغط على صحتك العاطفية والجسدية، ومحاولة البحث عن طرق صحية للتخلص من التوتر (على سبيل المثال ، التمرين ، التأمل ، التدليك

- مراعاة هضم الطعام

يمكن أن يكون الوزن الزائد، وخاصة حول الخصر ، قاسيًا على جسم الرجل، وخاصة إذا حمل الكثير من الدهون في الجسم يجبر قلبك على العمل بجدية أكبر ويزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
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